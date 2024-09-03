Взрыв в Сумах вечером 3 сентября — подробности вражеской атаки

Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: volyn24.com

Взрыв раздался в Сумах сейчас, поздно вечером во вторник, 3 сентября. В Сумской области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Воздушная тревога в Сумской области длится уже более трех часов. Ее объявили в 20:09.

В 22:29 в Воздушных Силах ВС Украины предупредили об угрозе ударных БпЛА для Сумской области. По состоянию на 22:46 БпЛА через Сумскую область двигались в западном направлении.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

По информации мониторингового Telegram-канала "Николаевский Ванек", по состоянию на 22:55 два "Шахеда" из Сумской области перелетали в Полтавскую область, два БпЛА восточнее Конотопа держали западный курс, а еще один беспилотник в Конотопском районе перелетал в Черниговскую область. Также зафиксировали "Шахед", который направлялся в сторону Шостки.