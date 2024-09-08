Скільки окупантів ліквідували станом на ранок 8 вересня

Понад 1200 окупантів — Генштаб назвав втрати росіян за минулу добу
8 вересня 2024 07:41
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
В Україні у неділю, 8 вересня, триває 928 день повномасштабного вторгнення Росії. Протягом минулої доби захисники ліквідували ще 1270 окупантів.
Про це повідомляє пресслужба Генштабу у Facebook.
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Втрати Росії на війні в Україні
- особового складу — близько 625 260 (+1 270) осіб;
- танків — 8 636 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин — 16 897 (+19) одиниць;
- артилерійських систем — 17 804 (+30) одиниці;
- РСЗВ — 1 180 (+2) одиниць;
- засобів ППО — 942 (+0) одиниць;
- літаків — 368 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 14 864 (+80) одиниць;
- крилатих ракет — 2 588 (+0) одиниць;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24 218 (+47) одиниць;
- спеціальної техніки — 3 047 (+10) одиниць.
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