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Понад 1200 окупантів — Генштаб назвав втрати росіян за минулу добу

8 вересня 2024 07:41
Євгенія Брюховецька - редактор
Скільки окупантів ліквідували станом на ранок 8 вересня
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні у неділю, 8 вересня, триває 928 день повномасштабного вторгнення Росії. Протягом минулої доби захисники ліквідували ще 1270 окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу у Facebook.

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Втрати Росії на війні в Україні

  • особового складу — близько 625 260 (+1 270) осіб;
  • танків — 8 636 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 16 897 (+19) одиниць;
  • артилерійських систем — 17 804 (+30) одиниці;
  • РСЗВ —  1 180 (+2) одиниць;
  • засобів ППО — 942 (+0) одиниць;
  • літаків — 368 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 14 864 (+80) одиниць;
  • крилатих ракет — 2 588 (+0) одиниць;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 24 218 (+47) одиниць;
  • спеціальної техніки — 3 047 (+10) одиниць.
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Втрати Росії. Фото: Генштаб

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російські війська окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт втрати окупантів

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