Скільки окупантів ліквідували станом на ранок 8 вересня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

В Україні у неділю, 8 вересня, триває 928 день повномасштабного вторгнення Росії. Протягом минулої доби захисники ліквідували ще 1270 окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу у Facebook.

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особового складу — близько 625 260 (+1 270) осіб;

танків — 8 636 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин — 16 897 (+19) одиниць;

артилерійських систем — 17 804 (+30) одиниці;

РСЗВ — 1 180 (+2) одиниць;

засобів ППО — 942 (+0) одиниць;

літаків — 368 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 14 864 (+80) одиниць;

крилатих ракет — 2 588 (+0) одиниць;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 24 218 (+47) одиниць;

спеціальної техніки — 3 047 (+10) одиниць.