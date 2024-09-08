Сколько окупантов ликвидировали по состоянию на утро 8 сентября

Более 1200 оккупантов — Генштаб назвал потери россиян за минувшие сутки
8 сентября 2024 07:41
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ
В Украине в воскресенье, 8 сентября, длится 928-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки защитники ликвидировали еще 1270 оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.
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Потери России на войне в Украине
- личного состава — около 625 260 (+1 270) человек;
- танков — 8636 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин — 16 897 (+19) единиц;
- артиллерийских систем — 17 804 (+30) единицы;
- РСЗО — 1 180 (+2) единиц;
- средств ПВО — 942 (+0) единиц;
- самолетов — 368 (+0) единиц;
- вертолетов — 328 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 14 864 (+80) единиц;
- крылатых ракет — 2588 (+0) единиц;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 24 218 (+47) единиц;
- специальной техники — 3047 (+10) единиц.
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