Сколько окупантов ликвидировали по состоянию на утро 8 сентября

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

В Украине в воскресенье, 8 сентября, длится 928-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки защитники ликвидировали еще 1270 оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

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личного состава — около 625 260 (+1 270) человек;

танков — 8636 (+4) единиц;

боевых бронированных машин — 16 897 (+19) единиц;

артиллерийских систем — 17 804 (+30) единицы;

РСЗО — 1 180 (+2) единиц;

средств ПВО — 942 (+0) единиц;

самолетов — 368 (+0) единиц;

вертолетов — 328 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 14 864 (+80) единиц;

крылатых ракет — 2588 (+0) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 24 218 (+47) единиц;

специальной техники — 3047 (+10) единиц.