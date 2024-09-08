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Понад 180 боєзіткнень на фронті за добу — Генштаб назвав найгарячіші напрямки

8 вересня 2024 09:10
Євгенія Брюховецька - редактор
У Генштабі повідомили оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 8 вересня
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні у неділю, 8 вересня, триває 928 день повномасштабного вторгнення Росії. Протягом минулої доби на фронті відбулося 183 бойових зіткнення.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу у Telegram.

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Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку Росія продовжує активні дії. Загалом відбулося три бойових зіткнення: бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог 18 разів атакував позиції українських підрозділів, основні зусилля були прикладені в районах Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки. 

На Лиманському напрямку війська Сил оборони відбили 27 атак окупантів неподалік Чернещини, Невського, Лозової, Торського, Макіївки та Діброви.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили вісім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили вісім спроб ворога прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Торецькому напрямку росіяни за підтримки авіації здійснили десять атак неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Суха Балка.

На Покровському напрямку захисники відбили 44 штурмові та наступальні дії: ворог сконцентрував зусилля в районах Новогродівки, Михайлівки та Гродівки, де провів більшу половину атак.

Також захисники зупинили спроби просування окупантів неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Миролюбівки та Селідового Донецької області. 

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Галицинівка, Українськ та Георгіївка — там ворог 47 разів намагався прорвати оборону наших військ. 

На Времівському напрямку росіяни здійснили сім штурмів українських позицій неподалік Водяного та Вугледара Донецької області.

На Придніпровському напрямку захисники припинили 11 спроб окупантів просуватись на рубежі, які зайняті українськими військами.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках суттєвих змін не відбулося. 

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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

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