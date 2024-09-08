Ночью оккупанты обстреляли Камышаны на Херсонщине

Ночью Россия обстреляла Херсонщину — четыре человека ранены
Российские захватчики в ночь на воскресенье, 8 сентября, совершили обстрел поселка Камышаны Херсонской области. Враг нанес удары с временно оккупированного левобережья.
Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко в Telegram.
Обстрел Херсонщины 8 сентября
"Приблизительно в полночь вражеская армия с временно оккупированного левобережья обстреляла Камышаны", — говорится в сообщении.
В результате атаки четыре человека получили ранения: 65-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и ранением грудной клетки.
Еще трое пострадавших — 41-летний мужчина и женщины 70 и 52 лет получили контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму и множественные обломочные ранения.
Двое из них были госпитализированы, 52-летней пострадавшей оказали помощь на месте.
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