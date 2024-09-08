Ночью оккупанты обстреляли Камышаны на Херсонщине

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Херсонская областная прокуратура

Российские захватчики в ночь на воскресенье, 8 сентября, совершили обстрел поселка Камышаны Херсонской области. Враг нанес удары с временно оккупированного левобережья.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко в Telegram.

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"Приблизительно в полночь вражеская армия с временно оккупированного левобережья обстреляла Камышаны", — говорится в сообщении.

В результате атаки четыре человека получили ранения: 65-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и ранением грудной клетки.

Еще трое пострадавших — 41-летний мужчина и женщины 70 и 52 лет получили контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму и множественные обломочные ранения.

Двое из них были госпитализированы, 52-летней пострадавшей оказали помощь на месте.