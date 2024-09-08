Вночі окупанти обстріляли Комишани на Херсонщині

Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські загарбники у ніч проти неділі, 8 вересня, здійснили обстріл селища Комишани Херсонської області. Ворог завдав ударів з тимчасово окупованого лівобережжя.

Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко у Telegram.

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"Приблизно опівночі ворожа армія з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляла Комишани", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення: 65-річного чоловіка ушпиталили у тяжкому стані з мінно-вибуховою травмою та пораненням грудної клітини.

Ще троє постраждалих — 41-річний чоловік та жінки 70 і 52 років отримали контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми та множинні уламкові поранення.

Двоє з них були ушпиталені, 52-річній постраждалій надали допомогу на місці.