Скільки сили ППО збили ракет та дронів сьогодні вночі

Мобільна вогнева група ППО. Фото: Командування ОС ЗСУ

Російські війська у ніч проти неділі, 8 вересня, здійснили атаку на Україну. Для цього ворог використав ракети та безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Атака на Україну 8 вересня

Вночі ворог завдав удару чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 із Бєлгородської області та запустив 23 дронів-камікадзе Shahed із Курська у Росії та Чауди в тимчасово окупованому Криму.

Під час протиповітряного бою були залучені зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. Захисникам вдалося збити:

одну керовану авіаційну ракету Х-59;

15 ударних БпЛА типу Shahed.

Водночас два ворожі безпілотники були локаційно втрачені, а три ракети Х-59 не досягли своїх цілей внаслідок активної протидії Сил оборони.