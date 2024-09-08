Агент АТЕШ викрив місце ремонту техніки росіян у Донецьку

Партизани АТЕШ знайшли пункт ремонту техніки окупантів у Донецьку
Агент "АТЕШ" з-поміж російських окупантів повідомив інформацію про розміщення військової техніки загарбників. Він надав координати пункту технічного обслуговування і ремонту в Куйбишевському районі Донецька.
Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram у неділю, 8 вересня.
Пункт технічного обслуговування і ремонту техніки окупантів
На об'єкті вдалося зафіксувати як легку, так і важку техніку, включно з танками і самохідними артилерійськими установками.
"За словами агента, на ПТОР щодня прибуває величезна кількість військової техніки росіян з Покровського напрямку, яка потребує швидкого відновлення", — йдеться у повідомленні.
Координати пункту технічного обслуговування і ремонту техніки окупантів у Донецьку:
48.00130967245499, 37.72097610642853.
Партизани наголосили, що ліквідація цього об'єкта дасть змогу істотно знизити боєздатність російської армії на цій ділянці фронту.
Читайте Новини.LIVE!