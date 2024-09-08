Агент АТЕШ викрив місце ремонту техніки росіян у Донецьку

Техніка російських окупантів у пункту ремонту в Донецьку. Фото: t.me/atesh_ua

Агент "АТЕШ" з-поміж російських окупантів повідомив інформацію про розміщення військової техніки загарбників. Він надав координати пункту технічного обслуговування і ремонту в Куйбишевському районі Донецька.

Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram у неділю, 8 вересня.

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Пункт технічного обслуговування і ремонту техніки окупантів

На об'єкті вдалося зафіксувати як легку, так і важку техніку, включно з танками і самохідними артилерійськими установками.

Пункт технічного обслуговування і ремонту техніки окупантів у Донецьку. Фото: t.me/atesh_ua

"За словами агента, на ПТОР щодня прибуває величезна кількість військової техніки росіян з Покровського напрямку, яка потребує швидкого відновлення", — йдеться у повідомленні.

Пункт технічного обслуговування і ремонту техніки окупантів у Донецьку. Фото: t.me/atesh_ua

Пункт технічного обслуговування і ремонту техніки окупантів у Донецьку. Фото: t.me/atesh_ua

Координати пункту технічного обслуговування і ремонту техніки окупантів у Донецьку:

48.00130967245499, 37.72097610642853.

Пункт технічного обслуговування і ремонту техніки окупантів. Фото: t.me/atesh_ua

Партизани наголосили, що ліквідація цього об'єкта дасть змогу істотно знизити боєздатність російської армії на цій ділянці фронту.