Агент АТЕШ обнаружил место ремонта техники россиян в Донецке

Партизаны АТЕШ нашли пункт ремонта техники оккупантов в Донецке
Агент "АТЕШ" среди российских оккупантов сообщил информацию о размещении военной техники захватчиков. Он предоставил координаты пункта технического обслуживания и ремонта в Куйбышевском районе Донецка.
Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram в воскресенье, 8 сентября.
Пункт технического обслуживания и ремонта техники оккупантов
На объекте удалось зафиксировать как легкую, так и тяжелую технику, включая танки и самоходные артиллерийские установки.
"По словам агента, на ПТОР ежедневно прибывает огромное количество военной техники россиян с Покровского направления, которая требует быстрого восстановления", — говорится в сообщении.
Координаты пункта технического обслуживания и ремонта техники оккупантов в Донецке:
48.00130967245499, 37.72097610642853.
Партизаны подчеркнули, что ликвидация этого объекта позволит существенно снизить боеспособность российской армии на этом участке фронта.
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