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Партизаны АТЕШ нашли пункт ремонта техники оккупантов в Донецке

8 сентября 2024 13:20
Виктория Козырь - редактор
Агент АТЕШ обнаружил место ремонта техники россиян в Донецке
Техника российских оккупантов в пункте ремонта в Донецке. Фото: t.me/atesh_ua
Виктория Козырь - редактор

Агент "АТЕШ" среди российских оккупантов сообщил информацию о размещении военной техники захватчиков. Он предоставил координаты пункта технического обслуживания и ремонта в Куйбышевском районе Донецка.

Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram в воскресенье, 8 сентября.

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Пункт технического обслуживания и ремонта техники оккупантов

На объекте удалось зафиксировать как легкую, так и тяжелую технику, включая танки и самоходные артиллерийские установки.

Место, где оккупанты ремонтируют технику в Донецке
Пункт технического обслуживания и ремонта техники оккупантов в Донецке. Фото: t.me/atesh_ua

"По словам агента, на ПТОР ежедневно прибывает огромное количество военной техники россиян с Покровского направления, которая требует быстрого восстановления", — говорится в сообщении.

Пункт окупантов в Донецке
Пункт технического обслуживания и ремонта техники оккупантов в Донецке. Фото: t.me/atesh_ua
Пункт технического обслуживания и ремонта техники оккупантов в Донецке
Пункт технического обслуживания и ремонта техники оккупантов в Донецке. Фото: t.me/atesh_ua

Координаты пункта технического обслуживания и ремонта техники оккупантов в Донецке:
48.00130967245499, 37.72097610642853.

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Пункт технического обслуживания и ремонта техники оккупантов. Фото: t.me/atesh_ua

Партизаны подчеркнули, что ликвидация этого объекта позволит существенно снизить боеспособность российской армии на этом участке фронта.

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Пост "АТЕШ". Фото: скриншот

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