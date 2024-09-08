Агент АТЕШ обнаружил место ремонта техники россиян в Донецке

Техника российских оккупантов в пункте ремонта в Донецке. Фото: t.me/atesh_ua

Агент "АТЕШ" среди российских оккупантов сообщил информацию о размещении военной техники захватчиков. Он предоставил координаты пункта технического обслуживания и ремонта в Куйбышевском районе Донецка.

Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram в воскресенье, 8 сентября.

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Пункт технического обслуживания и ремонта техники оккупантов

На объекте удалось зафиксировать как легкую, так и тяжелую технику, включая танки и самоходные артиллерийские установки.

Пункт технического обслуживания и ремонта техники оккупантов в Донецке. Фото: t.me/atesh_ua

"По словам агента, на ПТОР ежедневно прибывает огромное количество военной техники россиян с Покровского направления, которая требует быстрого восстановления", — говорится в сообщении.

Пункт технического обслуживания и ремонта техники оккупантов в Донецке. Фото: t.me/atesh_ua

Пункт технического обслуживания и ремонта техники оккупантов в Донецке. Фото: t.me/atesh_ua

Координаты пункта технического обслуживания и ремонта техники оккупантов в Донецке:

48.00130967245499, 37.72097610642853.

Пункт технического обслуживания и ремонта техники оккупантов. Фото: t.me/atesh_ua

Партизаны подчеркнули, что ликвидация этого объекта позволит существенно снизить боеспособность российской армии на этом участке фронта.