Потери российской армии за неделю 1-8 сентября

Украинский боец с ПТРК "Джавелин". Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В течение недели, с 1 по 8 сентября, российская армия потеряла 8960 человек убитыми. Также враг безвозвратно потерял 168 артиллерийских установок.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в воскресенье, 8 сентября.

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Потери оккупантов за неделю

По его информации, оккупанты за неделю потеряли:

44 танка;

137 боевых бронированных машин;

168 артиллерийских систем;

четыре реактивных системы залпового огня;

две установки ПВО;

337 единиц автомобильной техники;

56 единиц спецтехники.

Кроме этого украинские бойцы уничтожили 31 ракету и 357 дронов.

Таким образом, суммарные потери российских сил за неделю составили 8960 человек убитыми, еще 1136 единиц техники было уничтожено.