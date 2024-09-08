Потери российской армии за неделю 1-8 сентября

ВСУ за неделю уничтожили почти 9 тысяч окупантов — детали от Сухопутных войск
8 сентября 2024 13:22
Украинский боец с ПТРК "Джавелин". Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
В течение недели, с 1 по 8 сентября, российская армия потеряла 8960 человек убитыми. Также враг безвозвратно потерял 168 артиллерийских установок.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в воскресенье, 8 сентября.
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Потери оккупантов за неделю
По его информации, оккупанты за неделю потеряли:
- 44 танка;
- 137 боевых бронированных машин;
- 168 артиллерийских систем;
- четыре реактивных системы залпового огня;
- две установки ПВО;
- 337 единиц автомобильной техники;
- 56 единиц спецтехники.
Кроме этого украинские бойцы уничтожили 31 ракету и 357 дронов.
Таким образом, суммарные потери российских сил за неделю составили 8960 человек убитыми, еще 1136 единиц техники было уничтожено.
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