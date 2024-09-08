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Военный ВСУ рассказал о новой эффективной тактике россиян — что придумал враг

8 сентября 2024 15:07
Галина Шподарева - редактор
Россияне начали применять новую тактику на поле боя — что известно
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
Галина Шподарева - редактор

На фронте оккупанты начали применять новую тактику, которая показала определенную эффективность. Несмотря на невероятные потери личного состава захватчики ночью пытаются попасть в тыл подразделений ВСУ и с утра начинают штурм.

Об этом сообщил боец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов в Telegram в воскресенье, 8 сентября.

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У российских оккупантов появилась новая ночная тактика ведения боя. Военный 24 ОШБ "Айдар" назвал эту линию ведения боя эффективной, несмотря на большие потери врага.

"Группами по 2-3 человека они перебегают по полям нам в тыл и занимают круговую оборону, несмотря на потери 80% л/с, 20 все-таки добегают", — рассказал военный.

Накопленная за ночь штурмовая группа с утра начинает атаковать позиции украинских подразделений с тыла, отвлекая на себя внимание.

"За это время по такой же схеме к ним подтягивают группы по 5-6 человек, формируя ударную группу размером в роту. Что из этого следует, думаю, понимает каждый", — подытожил Станислав Бунятов.

Военный ВСУ рассказал о новой эффективной тактике россиян — что придумал враг - фото 1
Сообщение Станислава Бунятова. Фото: скриншот

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