Удар по мосту через реку Сейм в Курской области — видео последствий

В ВСУ показали сокрушительный удар по мосту в Курской области
Бойцы 116 ОМБр показали кадры очередного поражения моста через реку Сейм в населенном пункте Кариж Курской области. Удар по переправе на территории России нанесли пилоты РУБпАК Khorne Group.
Об этом военные РУБпАК Khorne Group сообщили в своем Telegram-канале в воскресенье, 8 сентября.
Поражение моста на Курщине
Как отметили аналитики ресурса DeepState, поражение моста через реку Сейм в Курской области было достаточно существенным. Позже можно будет увидеть, насколько критичны последствия и смогут ли россияне пользоваться мостом.
"Ведь он достаточно "живущий" и после последнего попадания военные РФ с помощью досок все же могли по автомобилю передвигаться по нему", — говорится в сообщении.
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