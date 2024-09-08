Удар по мосту через реку Сейм в Курской области — видео последствий

Удар по мосту в Курской области. Фото: скриншот

Бойцы 116 ОМБр показали кадры очередного поражения моста через реку Сейм в населенном пункте Кариж Курской области. Удар по переправе на территории России нанесли пилоты РУБпАК Khorne Group.

Об этом военные РУБпАК Khorne Group сообщили в своем Telegram-канале в воскресенье, 8 сентября.

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Как отметили аналитики ресурса DeepState, поражение моста через реку Сейм в Курской области было достаточно существенным. Позже можно будет увидеть, насколько критичны последствия и смогут ли россияне пользоваться мостом.

"Ведь он достаточно "живущий" и после последнего попадания военные РФ с помощью досок все же могли по автомобилю передвигаться по нему", — говорится в сообщении.