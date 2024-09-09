Бои в Курской области — Сырский назвал стратегическую цель военной операции ВСУ

Операция ВСУ в Курской области — Сырский назвал главную цель
Российская армия планировала новое наступление на Украину с Курской области перед началом операции украинских войск. Для этого Кремль перебросил на этот участок фронта лучшие десантно-штурмовые подразделения.
Об этом рассказал главком ВСУ Александр Сырский в интервью американскому телеканалу CNN.
Цели операции ВСУ в Курской области
Главком заявил, что операция в Курской области проходит успешно.
"Это уменьшило угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию врага, чтобы он мог почувствовать то, что чувствуем мы каждый день", — говорит он.
Также Сырский объяснил ключевые задачи украинских сил:
- не дать России использовать Курск как плацдарм для нового наступления;
- отвлечь внимание ВС РФ от других направлений;
- создать зону безопасности и предотвратить трансграничные обстрелы гражданских объектов;
- взять военнопленных и поднять моральный дух украинских войск и нации в целом.
События в Курской области — последняя информация
Как известно, с начала августа ВСУ проводят операцию в Курской области России. Под контроль уже взято 1300 квадратных километров и 100 населенных пунктов. В плен захвачено около 600 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за месяц боев в Курской области Россия потеряла шесть тысяч солдат убитыми и ранеными, а Кремль сознательно бросил гражданских жителей региона на произвол судьбы.
В то же время капитан первого ранга ВМС США в отставке Юрий Гарри Табах заявил, что благодаря операции в Курской области "красные линии" Кремля утратили всякий смысл и успех ВСУ окажет влияние на вероятность переговоров.
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