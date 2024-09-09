Удары по России — Сырский назвал цели, которые будут поражать ВСУ

Александр Сырский. Иллюстративное фото: Telegram Александра Сырского

В случае снятия союзниками Украины ограничений на удары вглубь территории России ВСУ уничтожат военную инфраструктуру в тылу врага. В то же время Украина давала гарантии того, что под удар не попадет ни один гражданский объект.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью CNN.

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По его словам, в первую очередь ВСУ будут применять оружие по российским ОТРК, которые почти каждый день наносят удары по населенным пунктам Украины.

"Вы знаете, сколько школ и больниц было разрушено в Украине, в том числе и Охматдет, известная больница. Фактически она была разрушена в центре Киева ударами российских крылатых ракет. У нас есть такие случаи каждый день. Погибают не только взрослые, но и дети. Поэтому для нас, в первую очередь, это борьба с ракетным оружием врага", — отметил главком.

Сырский также рассказал, что важно атаковать вражеские военные склады с оружием и топливом, а также логистику, которая направляет это на российские позиции в Украине. Кроме того, он отметил, что непрерывно обстреливаются российские военные аэродромы.

"Конечно, атаковать надо те аэродромы, с которых ударная авиация российской армии, их Воздушно-космические силы применяют ракетное оружие, применяют свои корректируемые авиационные бомбы, которые они сбрасывают на 70 километров, даже больше", — добавил Сырский, и подчеркнул, что Украина уже уверяла союзников о том, что не будет обстрелян ни один гражданский объект.