Авиакатастрофа F-16 — Сырский рассказал, когда будут известны результаты расследования

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал подробности расследования авиакатастрофы F-16. По его словам, погибший пилот сбил две ракеты.

Об этом Александр Сырский сказал в интервью CNN.

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Расследование катастрофы F-16

Сырский отметил, что украинские пилоты проходили подготовку в учебных заведениях стран-партнеров по управлению F-16. По его словам, были отобраны лучшие пилоты, уже имеющие опыт эффективного использования самолетов, которые есть на вооружении Украины.

"Сейчас специальная комиссия Министерства обороны проводит расследование, чтобы выяснить все факты катастрофы, катастрофы этого самолета. Но перед тем хочу сказать, что погибший пилот, он сбил две ракеты и он просто атаковал, преследовал третью крылатую ракету, используя бортовое оружие ", — подчеркнул Сырский.

Он отметил, что в скором времени будут известны результаты расследования.