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ХАМАС вдарив ракетами по Ашкелону: серед постраждалих є дитина

9 жовтня 2023 03:46
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Інна Буряк
редактор
ХАМАС вдарив ракетами по Ашкелону: серед постраждалих є дитина
ХАМАС обстрілює Ізраїль. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Терористи ХАМАС вдарили ракетами по ізраїльському місті Ашкелон. В результаті обстрілу ціль потрапила в житловий будинок, де була дитина.

Про це повідомляє Times of Israel.

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Зазначається, що терористи вдарили по Ашкелону двічі. Таким чином, одна з ракет потрапила в житловий будинок, внаслідок чого постраждала 8-річна дитина.

Лікарі оперативно реагують на повідомлення про обстріли житлових будинків у місті.

Бойовики ХАМАСу запевняють, що випустили 100 ракет по Ашкелону.

Нагадаємо, що на місці ізраїльського фестивалю електронної музики було знайдено щонайменше 260 тіл. Озброєні бойовики ХАМАСу масово стріляли у відвідувачів, які втікали, іншу частину взяли у заручники. 

Також ми повідомляли, що внаслідок терактів ХАМАСу кількість жертв в Ізраїлі зросла до 600. Однак реальна цифра може бути значно більшою. 

Додамо, що Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі "Національного ісламського банку" у Секторі Гази. Сталося це сьогодні, 8 жовтня.

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