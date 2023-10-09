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ХАМАС ударил ракетами по Ашкелону: среди пострадавших есть ребенок

9 октября 2023 03:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ХАМАС ударил ракетами по Ашкелону: среди пострадавших есть ребенок
ХАМАС обстреливает Израиль Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Террористы ХАМАС ударили ракетами по израильскому городу Ашкелон. В результате обстрела цель попала в жилой дом, где находился ребенок.

Об этом сообщает Times of Israel.

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Отмечается, что террористы ударили по Ашкелону дважды. Таким образом, одна из ракет попала в жилой дом, в результате чего пострадал 8-летний ребенок.

Врачи оперативно реагируют на сообщения об обстрелах жилых домов в городе.

Боевики ХАМАС уверяют, что выпустили 100 ракет по Ашкелону.

Напомним, что на месте израильского фестиваля электронной музыки было найдено не менее 260 тел. Вооруженные боевики ХАМАСа массово стреляли бежавших посетителей, остальную часть взяли в заложники.

Также мы сообщали, что в результате терактов ХАМАС количество жертв в Израиле возросло до 600. Однако реальная цифра может быть значительно больше.

Добавим, что Израиль нанес удар по штаб-квартире "Национального исламского банка" в Секторе Газы. Случилось это сегодня, 8 октября.

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