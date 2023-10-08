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Ізраїль завдав удару по Національному ісламському банку в Газі

8 жовтня 2023 20:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ізраїль завдав удару по Національному ісламському банку в Газі
Наслідки обстрілу по Нацбанку в Газі. Фото: місцеві ЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі "Національного ісламського банку" у Секторі Гази. Сталося це сьогодні, 8 жовтня.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Наслідки атаки

На відео, яке публікують пабліки, можна побачити руйнівні наслідки "прильоту" по штаб-квартирі. 

Загалом у регіоні через удари Ізраїля зафіксовано масштабні руйнування.

Ситуація в Ізраїлі

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок довгої та важкої війни після несподіваної атаки палестинців із Сектору Гази. Внаслідок атаки загинули сотні людей, були захоплені ізраїльські заручники та виникли побоювання регіональної ескалації напруженості.

Також ми писали, що Ізраїль створив закриту зону в районі Сектору Гази. Тепер громадянам туди потрапляти заборонено.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньягу. Політики обговорили ситуацію в країні.

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