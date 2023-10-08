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Израиль нанес удар по Национальному исламскому банку в Газе

8 октября 2023 20:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Израиль нанес удар по Национальному исламскому банку в Газе
Последствия обстрелов по Нацбанку в Газе. Фото: местные СМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Израиль нанес удар по штаб-квартире "Национального исламского банка" в Секторе Газа. Случилось это сегодня, 8 октября.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Последствия атаки

На видео, которое публикуют паблики, можно увидеть разрушительные последствия "прилета" по штаб-квартире.

В целом в регионе из-за ударов Израиля зафиксированы масштабные разрушения.

Ситуация в Израиле

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале долгой и тяжелой войны после неожиданной атаки палестинцев из Сектора Газа. В результате атаки погибли сотни людей, были захвачены израильские заложники и возникли опасения региональной эскалации напряженности.

Также мы писали, что Израиль создал закрытую зону в районе Сектора Газа. Теперь гражданам туда попадать запрещено.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили ситуацию в стране.

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