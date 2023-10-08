Израиль нанес удар по Национальному исламскому банку в Газе
Израиль нанес удар по штаб-квартире "Национального исламского банка" в Секторе Газа. Случилось это сегодня, 8 октября.
Об этом сообщают местные СМИ.
Последствия атаки
На видео, которое публикуют паблики, можно увидеть разрушительные последствия "прилета" по штаб-квартире.
В целом в регионе из-за ударов Израиля зафиксированы масштабные разрушения.
Ситуация в Израиле
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале долгой и тяжелой войны после неожиданной атаки палестинцев из Сектора Газа. В результате атаки погибли сотни людей, были захвачены израильские заложники и возникли опасения региональной эскалации напряженности.
Также мы писали, что Израиль создал закрытую зону в районе Сектора Газа. Теперь гражданам туда попадать запрещено.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили ситуацию в стране.