Виїзд жінок за кордон під час війни — кого не випустять з України та чому

Перевірка документів на українському кордоні. Фото: ДПСУ

Як відомо, під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд з країни, якщо немає законних підстав. Водночас деякі обмеження та заборони щодо перетину кордону стосуються й жінок.

Кого з українок не випускають з України та чому діють такі правила, розповів адвокат Андрій Кириленко в інтерв'ю виданню "ProГрошi"

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Так, правознавець зазначає, що якщо казати узагальнено, то для жінок в Україні не існує жодних обмежень щодо перетину державного кордону. Проте, все ж є окремі категорії, яким не можна виїжджати під час війни.

Зокрема, обмеження стосуються жінок, які займають певні посади:

депутати ВРУ;

Члени Кабміну;

керівник апарату ВРУ;

керівник Офісу президента;

голова СБУ;

голова Рахункової палати;

голова Нацбанку України;

члени Нацради з питань телебачення та радіомовлення та їх заступники.

Уповноважений з прав людини;

судді всіх рівнів;

прокурори;

керівники державних органів та місцевих рад.

"Додатково заборонено виїжджати тим, хто заброньований на час війни за органами державної влади", — зазначив адвокат.

Перевірка документів на українському кордоні. Фото: ДПСУ

Виїзд таким особам заборонений оскільки вони виконують важливі функції в державі та можуть ухвалювати критично важливі рішення для країни.

Водночас Кириленко додав, що навіть жінки, які можуть займати ці посади, мають право перетинати кордон з іншими державами. Однак для цього вони повинні отримати відповідний дозвіл.

Його, як правило, надають у тому випадку, якщо особа їде у службове відрядження. Також такий дозвіл можуть надати, якщо особа їде на лікування за кордон, для догляду за неповнолітніми дітьми або у разі смерті за кордоном одного з членів сім’ї першого або другого ступеня споріднення.

Дозвіл на виїзд таких осіб здійснюють уповноважені особи Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів.

Раніше ми писали, що деяким українським студентам хочуть дозволити виїзд за кордон.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть оголосити в розшук військовозобов'язаного, якщо він законно виїхав за кордон.

Також ми розповідали, що потрібно військовим у відпустці для виїзду за кордон.