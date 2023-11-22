Выезд женщин за границу во время войны — кого не выпустят из Украины и почему

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Как известно, во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны, если нет законных оснований. В то же время некоторые ограничения и запреты на пересечение границы касаются и женщин.

Кого из украинок не выпускают из Украины и почему действуют такие правила, рассказал адвокат Андрей Кириленко в интервью изданию "ProГрошi"

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Так, правовед отмечает, что если говорить обобщенно, то для женщин в Украине не существует никаких ограничений по пересечению государственной границы. Тем не менее есть отдельные категории, которым нельзя выезжать во время войны.

В частности, ограничения касаются женщин, занимающих определенные должности:

депутаты ВРУ;

члены Кабмина;

руководитель аппарата ВРУ;

руководитель Офиса президента;

глава СБУ;

председатель Счетной палаты;

глава Нацбанка Украины;

члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию и их заместители.

Уполномоченный по правам человека;

судьи всех уровней;

прокуроры;

руководители государственных и местных советов.

"Дополнительно запрещено выезжать тем, кто забронирован во время войны за органами государственной власти", — отметил адвокат.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Выезд таким лицам запрещен потому, что они выполняют важные функции в государстве и могут принимать критически важные решения для страны.

В то же время, Кириленко добавил, что даже женщины, которые могут занимать эти должности, имеют право пересекать границу с другими государствами. Однако для этого они должны получить соответствующее разрешение.

Его, как правило, предоставляют в том случае, если лицо уезжает в служебную командировку. Также такое разрешение могут предоставить, если лицо едет на лечение за границу, по уходу за несовершеннолетними детьми или в случае смерти за границей одного из членов семьи первой или второй степени родства.

Разрешение на выезд таких лиц осуществляют уполномоченные лица Госпогранслужбы при наличии соответствующих подтверждающих документов.

Раньше мы писали, что некоторым украинским студентам хотят разрешить выезд за границу.

Напомним, мы сообщали, могут ли объявить в розыск военнообязанного, если он законно уехал за границу.

Также мы рассказывали, что нужно военным в отпуске для выезда за границу.