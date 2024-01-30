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Кіберфахівці ГУР атакували сервер спецзв'язку Міноборони Росії

30 січня 2024 23:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Кіберфахівці ГУР атакували сервер спецзв'язку Міноборони Росії
Програміст працює. Ілюстративне фото: freepik.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Кіберфахівці ГУР "поклали" сервер спецзв'язку Міністерства оборони РФ. Це вдалося зробити сьогодні, 30 січня.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України. 

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Що відомо про чергову кібератаку ГУР

Зазначається, що завдяки кібератаці було припинено обмін даними між підрозділами російського Міноборони, які користувалися цим сервером, що знаходиться в Москві. 

робота кіберфахівців ГУР
Кібератака на російський сервер. Фото: ГУР
робота кіберфахівців ГУР
Розсекречення документів Міноборони РФ. Фото: ГУР

"Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене ФСБ РФ як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації", — додали у повідомленні.

робота кіберфахівців ГУР
Розсекречення документів Міноборони РФ. Фото: ГУР

У відомстві зауважують, що такий софт було встановлено на різних стратегічних об'єктах державного сектору РФ, серед яких і військові.

робота кіберфахівців ГУР
Розсекречення документів Міноборони РФ. Фото: ГУР
робота кіберфахівців ГУР
Розсекречення документів Міноборони РФ. Фото: ГУР

В ГУР запевнили, що кібероперація триває й надалі. 

робота кіберфахівців ГУР
Розсекречення документів Міноборони РФ. Фото: ГУР

Нагадаємо, раніше фахівці ГУР провели чергову успішну кібератаку на одну з російських IT-компаній. Завдяки українським хакерам було знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка займалася впровадженням інформаційних систем у російській промисловості.

війна
Міноборони
кібератака
окупанти
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ГУР
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