Кіберфахівці ГУР атакували сервер спецзв'язку Міноборони Росії
Кіберфахівці ГУР "поклали" сервер спецзв'язку Міністерства оборони РФ. Це вдалося зробити сьогодні, 30 січня.
Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.
Що відомо про чергову кібератаку ГУР
Зазначається, що завдяки кібератаці було припинено обмін даними між підрозділами російського Міноборони, які користувалися цим сервером, що знаходиться в Москві.
"Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене ФСБ РФ як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації", — додали у повідомленні.
У відомстві зауважують, що такий софт було встановлено на різних стратегічних об'єктах державного сектору РФ, серед яких і військові.
В ГУР запевнили, що кібероперація триває й надалі.
Нагадаємо, раніше фахівці ГУР провели чергову успішну кібератаку на одну з російських IT-компаній. Завдяки українським хакерам було знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка займалася впровадженням інформаційних систем у російській промисловості.
Читайте Новини.LIVE!