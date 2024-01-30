Киберспециалисты ГУР атаковали сервер спецсвязи Минобороны России
Киберспециалисты ГУР "положили" сервер спецсвязи Министерства обороны РФ. Это удалось сделать сегодня, 30 января.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.
Что известно об очередной кибератаке ГУР
Отмечается, что благодаря кибератаке был прекращен обмен данными между подразделениями российского Минобороны, которые пользовались этим сервером, который находится в Москве.
"Программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено ФСБ РФ как такое, что соответствует государственным стандартам защиты информации", — добавили в сообщении.
В ведомстве отмечают, что подобный софт был установлен на разных стратегических объектах государственного сектора РФ, среди которых и военные.
В ГУР заверили, что кибероперация продолжается и дальше.
Напомним, ранее специалисты ГУР провели очередную успешную кибератаку на одну из российских IT-компаний. Благодаря украинским хакерам была уничтожена вся IТ-инфраструктура компании IPL Consulting, которая занималась внедрением информационных систем в российской промышленности.
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