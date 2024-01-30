Киберспециалисты ГУР атаковали сервер спецсвязи Минобороны России

Программист работает. Иллюстративное фото: freepik.com

Киберспециалисты ГУР "положили" сервер спецсвязи Министерства обороны РФ. Это удалось сделать сегодня, 30 января.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.

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Что известно об очередной кибератаке ГУР

Отмечается, что благодаря кибератаке был прекращен обмен данными между подразделениями российского Минобороны, которые пользовались этим сервером, который находится в Москве.

Кибератака на российский сервер. Фото: ГУР

Рассекречивание документов Минобороны РФ. Фото: ГУР

"Программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено ФСБ РФ как такое, что соответствует государственным стандартам защиты информации", — добавили в сообщении.

Рассекречивание документов Минобороны РФ. Фото: ГУР

В ведомстве отмечают, что подобный софт был установлен на разных стратегических объектах государственного сектора РФ, среди которых и военные.

Рассекречивание документов Минобороны РФ. Фото: ГУР

Рассекречивание документов Минобороны РФ. Фото: ГУР

В ГУР заверили, что кибероперация продолжается и дальше.

Рассекречивание документов Минобороны РФ. Фото: ГУР

Напомним, ранее специалисты ГУР провели очередную успешную кибератаку на одну из российских IT-компаний. Благодаря украинским хакерам была уничтожена вся IТ-инфраструктура компании IPL Consulting, которая занималась внедрением информационных систем в российской промышленности.