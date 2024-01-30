Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Киберспециалисты ГУР атаковали сервер спецсвязи Минобороны России arrow

Киберспециалисты ГУР атаковали сервер спецсвязи Минобороны России

30 января 2024 23:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Киберспециалисты ГУР атаковали сервер спецсвязи Минобороны России
Программист работает. Иллюстративное фото: freepik.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Киберспециалисты ГУР "положили" сервер спецсвязи Министерства обороны РФ. Это удалось сделать сегодня, 30 января.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.

Читайте также:

Что известно об очередной кибератаке ГУР

Отмечается, что благодаря кибератаке был прекращен обмен данными между подразделениями российского Минобороны, которые пользовались этим сервером, который находится в Москве.

работа киберспециалистов ГУР
Кибератака на российский сервер. Фото: ГУР
работа киберспециалистов ГУР
Рассекречивание документов Минобороны РФ. Фото: ГУР

"Программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено ФСБ РФ как такое, что соответствует государственным стандартам защиты информации", — добавили в сообщении.

работа киберспециалистов ГУР
Рассекречивание документов Минобороны РФ. Фото: ГУР

В ведомстве отмечают, что подобный софт был установлен на разных стратегических объектах государственного сектора РФ, среди которых и военные.

работа киберспециалистов ГУР
Рассекречивание документов Минобороны РФ. Фото: ГУР
работа киберспециалистов ГУР
Рассекречивание документов Минобороны РФ. Фото: ГУР

В ГУР заверили, что кибероперация продолжается и дальше.

работа киберспециалистов ГУР
Рассекречивание документов Минобороны РФ. Фото: ГУР

Напомним, ранее специалисты ГУР провели очередную успешную кибератаку на одну из российских IT-компаний. Благодаря украинским хакерам была уничтожена вся IТ-инфраструктура компании IPL Consulting, которая занималась внедрением информационных систем в российской промышленности.

война
Минобороны
кибератака
оккупанты
война в Украине
ГУР
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме