Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Кіберпідрозділи ГУР зламали податкову службу РФ — що відомо arrow

Кіберпідрозділи ГУР зламали податкову службу РФ — що відомо

12 грудня 2023 15:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кіберпідрозділи ГУР зламали податкову службу РФ — що відомо
Кіберпідрозділ ГУР. Фото: armyinform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кіберпідрозділи української розвідки здійснили успішну кібератаку на податкову систему Росії. Їм вдалося проникнути до ключових центральних серверів й знищити усю базу даних та резервні копії.

Про це повідомляє пресслужба ГУР

Читайте також:

ГУР здійснило кібератаку на податкову систему РФ

Так, під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів Федеральної податкової служби РФ, а далі ― у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії та на території тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення.

Водночас у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФНС РФ.

"У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ ― знищена уся база даних та її резервні копії", — йдеться у повідомленні.

null
Кібератака на податкову систему РФ. Фото: ГУР

Внаслідок атак зв’язок між центральним офісом у Москві та російськими територіальними управліннями ― паралізований, як і між ФНС РФ та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром.

У ГУР уточнюють, що йдеться про повне знищення інфраструктури одного з основних державних органів терористичної Росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період.

null
Кібератака на податкову систему РФ. Фото: ГУР

Таким чином інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України.

"Відновити роботу податкової росіяни безрезультатно намагаються уже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі ФНС РФ триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі ― неможлива", — додали в ГУР.

Там наголосили, що кібератака стала серйозним ударом по режиму в Кремлі, який на певний час втратив контроль за податками й зборами.

null
Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, що українська розвідка допомогла залізничникам організувати рух вантажівок між Україною та Польщею. Це відбулось після того, як країни узгодили митні та прикордонні аспекти. 

Також ми писали, що перед ліквідацією Киви ГУР стежило за ним тривалий час. Відомо, що напередодні колишній нардеп Верховної Ради відпочивав у ресторані в московському ГУМі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі