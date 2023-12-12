Кіберпідрозділи ГУР зламали податкову службу РФ — що відомо

Кіберпідрозділ ГУР. Фото: armyinform

Кіберпідрозділи української розвідки здійснили успішну кібератаку на податкову систему Росії. Їм вдалося проникнути до ключових центральних серверів й знищити усю базу даних та резервні копії.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

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Так, під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів Федеральної податкової служби РФ, а далі ― у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії та на території тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення.

Водночас у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФНС РФ.

"У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ ― знищена уся база даних та її резервні копії", — йдеться у повідомленні.

Кібератака на податкову систему РФ. Фото: ГУР

Внаслідок атак зв’язок між центральним офісом у Москві та російськими територіальними управліннями ― паралізований, як і між ФНС РФ та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром.

У ГУР уточнюють, що йдеться про повне знищення інфраструктури одного з основних державних органів терористичної Росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період.

Кібератака на податкову систему РФ. Фото: ГУР

Таким чином інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України.

"Відновити роботу податкової росіяни безрезультатно намагаються уже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі ФНС РФ триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі ― неможлива", — додали в ГУР.

Там наголосили, що кібератака стала серйозним ударом по режиму в Кремлі, який на певний час втратив контроль за податками й зборами.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, що українська розвідка допомогла залізничникам організувати рух вантажівок між Україною та Польщею. Це відбулось після того, як країни узгодили митні та прикордонні аспекти.

Також ми писали, що перед ліквідацією Киви ГУР стежило за ним тривалий час. Відомо, що напередодні колишній нардеп Верховної Ради відпочивав у ресторані в московському ГУМі