Киберподразделения ГУР сломали налоговую службу РФ — что известно

Киберподразделение ГУР. Фото: armyinform

Киберподразделения украинской разведки осуществили успешную кибератаку на налоговую систему России. Им удалось проникнуть в ключевые центральные серверы и уничтожить всю базу данных и резервные копии.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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ГУР осуществило кибератаку на налоговую систему РФ

Так, во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов Федеральной налоговой службы РФ, а дальше в более чем 2300 её региональных серверов по всей России и на территории временно оккупированного Крыма.

В результате кибератаки все серверы получили вредоносное программное обеспечение.

В то же время, таким же образом была атакована российская IТ-компания Office.ed-it.ru, обслуживавшая ФНС РФ.

"В результате двух кибератак полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ — уничтожена вся база данных и ее резервные копии", — говорится в сообщении.

Кибератака на налоговую систему РФ Фото: ГУР

В результате атак связь между центральным офисом в Москве и российскими территориальными управлениями парализована, как и между ФНС РФ и Office.ed-it.ru, которая была для налоговой дата-центром.

В ГУР уточняют, что речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов террористической России и многочисленных сопутствующих налоговых данных за большой временный период.

Кибератака на налоговую систему РФ Фото: ГУР

Таким образом, интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей России оказался в руках военной разведки Украины.

"Восстановить работу налоговой россияне безрезультатно пытаются уже четвертый день подряд. По оценкам специалистов, паралич в работе ФНС РФ продлится минимум месяц. В то же время реанимация налоговой системы государства-агрессора в полном объеме ― невозможна", — добавили в ГУР.

Там подчеркнули, что кибератака стала серьезным ударом по режиму в Кремле, который на время потерял контроль за налогами и сборами.

Скриншот поста ГУР

Напомним, что украинская разведка помогла железнодорожникам организовать движение грузовиков между Украиной и Польшей. Это произошло после того, как страны согласовали таможенные и пограничные аспекты.

Также мы писали, что перед ликвидацией Кивы ГУР следило за ним длительное время. Известно, что накануне бывший нардеп Верховной Рады отдыхал в ресторане в московском ГУМе.