Ракетні удари по Києву, причина обстрілів, плани Росії

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти на Новий рік двічі масовано атакували територію України ракетами та дронами. Причому якщо 29 грудня під удар потрапила ціла низка українських міст, то 2 січня основний напрямок російських обстрілів був на Київ. Навіщо Володимиру Путіну ці новорічні атаки, і чи мають до них причетність вибухи у Бєлгороді — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Удари по Україні

Російська окупаційна армія ґрунтовно підготувалася до зустрічі нового 2024 року. Росіяни підготували достатню кількість ракет, аби влаштувати відразу два потужні обстріли української території. Перший мав місце 29 грудня, коли були завдані удари відразу по шести великих містах України. Внаслідок цього удару загинуло понад 40 цивільних українців, були пошкоджені чи зруйновані десятки будинків.

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Але на цьому країна-агресор не зупинилася. І 2 січня уже нового року кинула велику — хоч і не рекордну — кількість ракет уже винятково на українську столицю. Втім, якщо говорити про рекордні показники, то, попри дещо меншу кількість ракет, порівняно із обстрілом 29 грудня – перший січневий обстріл ознаменувався відразу десятьма запущеними гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

Втім, якби це цинічно не прозвучали наступні слова — Росія сама ж і програла у цій битві. Бо якщо у Києві загинуло двоє людей (дані на момент написання статті), то на території самої країни-агресора були знищені 11 осіб. Це сталося тому, що одна із ракет — за попередніми даними, Х-101 — не долетіла до України і упала на один із населених пунктів Воронезької області, знищивши цілу вулицю.

Новий рік як привід для атаки

Але жертвами серед населення Росії (яке, якщо вірити деяким тамтешнім ЗМІ, усе більше хоче бачити мир і закінчення "спеціальної військової операції", бо "щось" цілком очевидно "пішло" у нинішній війні "не так") нехай опікуються самі росіяни. Ми ж відзначимо, що та величезна кількість ракет — навіть порівняно із періодом осені-зими 2022-23, — яку росіяни запустили на територію України, не досягла якихось серйозних успіхів.

Та питання саме в тому, у чому був задум військово-політичного керівництва Російської Федерації. Відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник, до якого Новини.LIVE звернулися із проханням прокоментувати обстріли 29 грудня та 2 січня, упевнений — збіг у часі із новорічними святами є зовсім не збігом.

Черник зазначив, що Кремль спеціально зібрав відповідну кількість ракет і безпілотників для того, аби не тільки убити кількадесят українців та зруйнувати до сотні будинків — а і завдати потужного морального удару по українському суспільству. Новий рік, навіть в умовах війни, все одно залишається для українців одним із найулюбленіших свят — і саме в цей момент окупанти вирішили завдати своїх потужних ударів, аби, м’яко кажучи, зіпсувати громадянам України навіть той святковий настрій, який був можливий в умовах війни.

Виправдатися чи підставити Путіна

Отже, маємо черговий терористичний акт, як би його росіяни не прикривали військовою необхідністю. А ще – вибухами у Бєлгороді, які сталися відразу після атаки 29 грудня. До речі, Петро Черник упевнений — атака на російське місто інспірована самим Кремлем. Бо така подія, така несподівано недолуга "робота ППО", яка обернулася купою загиблих, вигідна перш за все Кремлю. Або принаймні частині кремлівської еліти.

З одного боку, версія є очевидною — Росія влаштовує обстріл свого міста із великою, як для російських регіонів, кількістю загиблих і отримує певну легітимізацію для ударів по цивільній інфраструктурі України. Втім, полковник ЗСУ Черник припускає ще один мотив, який не є напряму пов’язаний із війною в Україні.

За словами експерта, цей "провал бєлгородської ППО" може бути наслідком підкилимної боротьби у Кремлі (яка, попри зовнішню тишу, все ж відбувається, особливо після невдачі у бліцкригу-2022). Простіше кажучи, це може бути підставка Путіна — якого частина кремлівської еліти хоче продемонструвати невдахою, що не здатен захистити свою територію від ворожих ракет.

Гра в ООН на власну публіку

Чим обернуться ці атаки — хоч на Київ, хоч на Бєлгород? Відзначимо, що Росія оперативно зібрала засідання Радбезу ООН. Засідання, яке не принесло країні-агресору жодного результату. Але це якщо оцінювати роботу цієї структури за тими принципами, за якими вона має працювати.

Бо зараз, підкреслив полковник Черник, ООН та її Рада безпеки по суті своїй є мертвими організаціями. Вони не працюють, не ухвалюють жодних рішень, які могли б хоч якось вплинути на події в Україні, на агресію Росії чи її сателітів — зокрема, терористичної організації ХАМАС. То для чого ж тоді РФ скликала засідання Радбезу.

Петро Черник упевнений — це була гра винятково на власну публіку. Бажання продемонструвати, що увесь західний світ проти Росії, тобто використати традиційну для Кремля тему "Ми перебуваємо у ворожому оточенні". Що автоматично означає необхідність ще тісніше згуртуватися навколо Володимира Путіна. Чи — якщо ви беремо до уваги версію про бєлгородську підставку Путіна – когось іншого, хто зможе захистити Росію від українських, тобто західних (а якщо говорити ще простіше — американських, чиїми б вони насправді не були) ракет.