Ракетные удары по Киеву, причина обстрелов, планы России

Последствия ракетного удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты на Новый год дважды массированно атаковали территорию Украины ракетами и дронами. Причем, если 29 декабря под удар попал целый ряд украинских городов, то 2 января основное направление российских обстрелов было на Киев. Зачем Владимиру Путину эти новогодние атаки, и причастны ли к ним взрывы в Белгороде — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Удары по Украине

Российская оккупационная армия основательно подготовилась к встрече нового 2024 года. Россияне подготовили достаточное количество ракет, чтобы устроить сразу два мощных обстрела украинской территории. Первый имел место 29 декабря, когда были нанесены удары сразу по шести крупным городам Украины. В результате этого удара погибли более 40 гражданских украинцев, были повреждены или разрушены десятки домов.

Читайте также:

Но на этом страна-агрессор не остановилась. И 2 января уже нового года бросило большое — хоть и не рекордное — количество ракет исключительно на украинскую столицу. Впрочем, если говорить о рекордных показателях, то, несмотря на несколько меньшее количество ракет, по сравнению с обстрелом 29 декабря — первый январский обстрел ознаменовался сразу десятью запущенными гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Впрочем, если бы это цинично не прозвучали следующие слова — Россия сама проиграла в этой битве. Потому что если в Киеве погибли два человека (данные на момент написания статьи), то на территории самой страны-агрессора были уничтожены 11 россиян. Это произошло потому, что одна из ракет, по предварительным данным, Х-101, не долетела до Украины и упала на один из населенных пунктов Воронежской области, уничтожив целую улицу.

Новый год как повод для атаки

Но жертвами среди населения России (которое, если верить некоторым тамошним СМИ, все больше хочет видеть мир и окончание "специальной военной операции", потому что "что-то" совершенно очевидно "ушло" в нынешней войне "не так") пусть заботятся сами россияне. Мы же отметим, что огромное количество ракет — даже по сравнению с периодом осени-зимы 2022-23, — которое россияне запустили на территорию Украины, не достигло каких-либо серьезных успехов.

Но вопрос именно в том, в чем заключался замысел военно-политического руководства Российской Федерации. Известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, к которому Новости.LIVE обратились с просьбой прокомментировать обстрелы 29 декабря и 2 января, уверен — совпадение по времени с новогодними праздниками совсем не совпадение.

Черник отметил, что Кремль специально собрал соответствующее количество ракет и беспилотников для того, чтобы не только убить несколько десятков украинцев и разрушить до сотни домов — но и нанести мощный моральный удар по украинскому обществу. Новый год, даже в условиях войны, все равно остается для украинцев одним из самых любимых праздников — и именно в этот момент оккупанты решили нанести свои мощные удары, чтобы, мягко говоря, испортить гражданам Украины даже то праздничное настроение, которое было возможно в условиях войны.

Оправдаться или подставить Путина

Итак, имеем очередной террористический акт, как бы его россияне не прикрывали военной необходимостью. А еще — взрывами в Белгороде, которые произошли сразу после атаки 29 декабря. Кстати, Петр Черник уверен — атака на российский город инспирирована самим Кремлем. Ибо такое событие, такая неожиданно бестолковая "работа ПВО", обернувшаяся кучей погибших, выгодна прежде всего Кремлю. Или, по крайней мере, части кремлевской элиты.

С одной стороны, версия очевидна — Россия устраивает обстрел своего города с большим, как для российских регионов, количеством погибших и получает определенную легитимизацию для ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Впрочем, полковник ВСУ Черник предполагает еще один мотив, который напрямую не связан с войной в Украине.

По словам эксперта, этот "провал белгородской ПВО" может быть следствием подковерной борьбы в Кремле (которая, несмотря на внешнюю тишину, все же происходит, особенно после неудачи в блицкриге-2022). Проще говоря, это может быть подставка Путина — какового часть кремлевской элиты хочет показать неудачником, не способным оградить свою территорию от вражеских ракет.

Игра в ООН на собственную публику

Чем обернутся эти атаки — хоть на Киев, хоть на Белгород? Отметим, что Россия оперативно собрала заседание Совбеза ООН. Заседание, которое не принесло стране-агрессору никакого результата. Но это если оценивать работу этой структуры по тем принципам, по которым она должна работать.

Потому что сейчас, подчеркнул полковник Черник, ООН и ее Совбез по сути своей являются мертвыми организациями. Они не работают, не принимают никаких решений, которые могли бы хоть как-то повлиять на события в Украине, агрессию России или ее сателлитов — в частности, террористической организации ХАМАС. Для чего же тогда РФ созвала заседание Совбеза.

Петр Черник уверен — это была игра исключительно на собственную публику. Желание продемонстрировать, что весь западный мир против России, то есть использовать традиционную для Кремля тему "Мы находимся во враждебном окружении". Что автоматически означает необходимость еще более тесно сплотиться вокруг Владимира Путина. Или — если вы принимаем во внимание версию о белгородской подставке Путина — кого-то другого, кто сможет защитить Россию от украинских, то есть западных (а если говорить еще проще — американских, чьими бы они ни были) ракет.