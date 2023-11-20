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Київ став найбезпечнішим місцем в Україні завдяки західній ППО, — Politico

20 листопада 2023 14:14
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Київ став найбезпечнішим місцем в Україні завдяки західній ППО, — Politico
Система протиповітряної оборони України. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Завдяки західним системам ППО Київ став одним з небагатьох безпечних місць в Україні. У столиці України встановлено декілька типів захисту від повітряних загроз.

Про це повідомляє Politico.

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Журналісти повідомляють, що для захисту на ближніх дистанціях використовуються німецькі системи Gepard та американські Avenger, які ефективні проти дронів і крилатих ракет.

На середні відстані залучені американські MIM-23 Hawks, системи NASAMS від Raytheon та Kongsberg із Норвегії, а також німецькі IRIS-t SLM.

Для захисту на великі дистанції використовуються американські Patriot PAC-3 та Eurosam SAMP/T, надані Францією та Італією.

Скільки переселенців живе у Києві

За даними ООН, у Києві та його околицях знаходиться близько 600 000 внутрішньо переміщених осіб з інших регіонів України. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших великих містах, наприклад, у Дніпропетровській та Харківській областях мешкає близько півмільйона біженців.

Попри укріплену оборону, Київ не повністю захищений від атак, як показали нещодавні події. Сирени повітряної тривоги регулярно звучать, і влада закликає громадян до обережності та використання укриттів.

Нагадаємо, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що влада РФ вирішила посилити протиповітряну оборону над центральним федеральним округом країни. Ймовірно, це рішення було ухвалено у відповідь на недавні наміри України провести кампанію з перекриття шляхів постачання ворога у тилових районах протягом зими.

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