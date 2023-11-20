Киев стал самым безопасным местом в Украине благодаря западной ПВО, — Politico

Система противовоздушной обороны в Украине. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Благодаря западным системам ПВО, Киев стал одним из немногих безопасных мест в Украине. В столице Украины установлены несколько типов защиты от воздушных угроз.

Об этом сообщает Politico.

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Журналисты сообщают, что для защиты на ближние дистанции используются немецкие системы Gepard и американские Avenger, которые эффективны против дронов и крылатых ракет.

На средние расстояния задействованы американские MIM-23 Hawks, системы NASAMS от Raytheon и Kongsberg из Норвегии, а также немецкие IRIS-t SLM.

Для защиты на большие дистанции используются американские Patriot PAC-3 и Eurosam SAMP/T, предоставленные Францией и Италией.

Сколько переселенцев живет в Киеве

По данным ООН, в Киеве и его окрестностях находится около 600 000 внутренне перемещенных лиц из других регионов Украины. Аналогичная ситуация наблюдается и в других крупных городах, например, в Днепропетровской и Харьковской областях проживает около полумиллиона беженцев.

Несмотря на укрепленную оборону, Киев не полностью защищен от атак, как показали недавние события. Сирены воздушной тревоги регулярно звучат, и власти призывают граждан к осторожности и использованию укрытий.

Напомним, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что власти РФ решили усилить противовоздушную оборону над центральным федеральным округом страны. Вероятно, это решение было принято в ответ на недавние намерения Украины провести кампанию по перекрытию путей поставки врага в тыловых районах в течение зимы.