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Россия боится Украину и усиливает ПВО — в чем чувствуют угрозу

17 ноября 2023 07:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россия боится Украину и усиливает ПВО — в чем чувствуют угрозу
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера, 16 ноября, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что власти РФ решили усилить противовоздушную оборону над центральным федеральным округом страны. Вероятно, это решение было принято в ответ на недавние намерения Украины провести кампанию по перекрытию путей поставки врага в тыловых районах в течение зимы

Об этом говорится в отчете ISW.

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По словам Патрушева, российские власти также организовали патрулирование для защиты объектов критической инфраструктуры, чтобы предотвратить атаки. К тому же правительство РФ финансирует создание "линий территориальной обороны" для областей, граничащих с Украиной.

Патрушев рассказал, что российские власти обновляют перечень всех объектов критической инфраструктуры, включая топливно-энергетические и важные транспортные объекты, нуждающиеся в защите от неопределенных угроз.

По словам аналитиков, центральный федеральный округ состоит из 18 субъектов федерации, включая Брянскую, Курскую и Белгородскую области, которые граничат с Украиной. Они напомнили, что 13 ноября вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что ВСУ нужны дополнительные системы противовоздушной обороны и ракеты большой дальности для ударов по российским тылам.

"Представитель Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо 12 ноября заявил, что текущая главная задача украинских войск — нарушить российские наземные линии связи (GLOCs)", — говорится в отчете.

Напомним, россияне приобрели канадскую систему обнаружения дроны для защиты Москвы. Ее ввезли в страну, вероятно, в обход санкций.

Также мы писали, что начались 632 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, а также наносят врагу потери в живой силе и технике.

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