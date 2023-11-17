Росія боїться Україну та посилює ППО — у чому відчувають загрозу

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Вчора, 16 листопада, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що влада РФ вирішила посилити протиповітряну оборону над центральним федеральним округом країни. Ймовірно, це рішення було прийнятно у відповідь на нещодавні наміри України провести кампанію перекриття шляхів постачання ворога в тилових районах протягом зими

Про це йдеться в звіті ISW.

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За словами Патрушева, російська влада також організувала патрулювання для захисту об’єктів критичної інфраструктури, щоб запобігти атакам. До того ж уряд РФ фінансує створення "ліній територіальної оборони" для областей, які межують з Україною.

Патрушев розповів, що російська влада оновлює перелік усіх об’єктів критичної інфраструктури, включаючи паливно-енергетичні та важливі транспортні об’єкти, які потребують захисту від невизначених загроз.

За словами аналітиків, центральний федеральний округ складається з 18 суб'єктів федерації, включаючи Брянську, Курську та Бєлгородську області, які межують з Україною. Вони нагадали, що 13 листопада віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що ЗСУ потрібні додаткові системи протиповітряної оборони та ракети великої дальності для ударів по російських тилах.

"Речник Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо 12 листопада заявив, що поточне головне завдання українських військ — порушити російські наземні лінії зв’язку (GLOCs)", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, росіяни придбали канадську систему виявлення дронів для захисту Москви. Її ввезли в країну, ймовірно, в обхід санкцій.

Також ми писали, що розпочалася 632 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції, а також завдають ворогу втрат в живій силі та техніці.