Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Клименко розповів, як поліція документує воєнні злочини РФ і чому це важливо arrow

Клименко розповів, як поліція документує воєнні злочини РФ і чому це важливо

5 січня 2024 17:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Клименко розповів, як поліція документує воєнні злочини РФ і чому це важливо
Глава МВС України Ігор Клименко. Фото: Facebook Ігора Клименка
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На сьогоднішній день головне завдання слідчих поліції — правильно документувати воєнні злочини Російської Федерації в Україні. Зібрані дані будуть передані до міжнародних судових інстанцій.

Про це в підсумковому інтерв’ю за 2023 рік повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Читайте також:

Поліція має документувати злочини РФ

Національна поліція на сьогоднішінй день задокументувала понад 108 тисяч воєнних злочинів. З першого дня повномасштабного вторгнення РФ на територію України поліцейські, слідчі та криміналісти проходили спеціалізовані навчання. 

"Більшість задокументованих злочинів ми передаємо до СБУ за підслідністю. Однак, враховуючи розгалуженість територіальних підрозділів Нацполіції, ми першими прибуваємо на місце скоєння того чи іншого злочину рф. Це спільна робота з Офісом генпрокурора, СБУ та представниками міжнародних судових інстанцій", — наголосив очільник МВС.

Окрім того, МВС має оперативні можливості отримувати інформацію про воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях та аналізувати її.

Раніше ми повідомляли, що в Україні продовжується мобілізація до лав Збройних сил України. При цьому Міністерством внутрішніх справ було відкрито приблизно 9 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів.

Нагадуємо, що Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вручив нагороди бійцям 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ. Серед відзнак, якими нагородили військових, були нагрудні знаки та заохочувальні відзнаки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі