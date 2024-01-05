Клименко розповів, як поліція документує воєнні злочини РФ і чому це важливо

Глава МВС України Ігор Клименко. Фото: Facebook Ігора Клименка

На сьогоднішній день головне завдання слідчих поліції — правильно документувати воєнні злочини Російської Федерації в Україні. Зібрані дані будуть передані до міжнародних судових інстанцій.

Про це в підсумковому інтерв’ю за 2023 рік повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Поліція має документувати злочини РФ

Національна поліція на сьогоднішінй день задокументувала понад 108 тисяч воєнних злочинів. З першого дня повномасштабного вторгнення РФ на територію України поліцейські, слідчі та криміналісти проходили спеціалізовані навчання.

"Більшість задокументованих злочинів ми передаємо до СБУ за підслідністю. Однак, враховуючи розгалуженість територіальних підрозділів Нацполіції, ми першими прибуваємо на місце скоєння того чи іншого злочину рф. Це спільна робота з Офісом генпрокурора, СБУ та представниками міжнародних судових інстанцій", — наголосив очільник МВС.

Окрім того, МВС має оперативні можливості отримувати інформацію про воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях та аналізувати її.

Раніше ми повідомляли, що в Україні продовжується мобілізація до лав Збройних сил України. При цьому Міністерством внутрішніх справ було відкрито приблизно 9 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів.

Нагадуємо, що Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вручив нагороди бійцям 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ. Серед відзнак, якими нагородили військових, були нагрудні знаки та заохочувальні відзнаки.