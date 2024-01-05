Клименко рассказал, как полиция документирует военные преступления РФ и почему это важно

Глава МВД Украины Игорь Клименко. Фото: Facebook Игоря Клименко

На сегодняшний день главная задача следователей полиции — правильно документировать военные преступления Российской Федерации в Украине. Собранные данные будут переданы в международные судебные инстанции.

Об этом в итоговом интервью за 2023 год сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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Полиция должна документировать преступления РФ

Национальная полиция на сегодняшний день задокументировала более 108 тысяч военных преступлений. С первого дня полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины полицейские, следователи и криминалисты проходили специализированные учения.

"Большинство задокументированных преступлений мы передаем в СБУ по подследственности. Однако, учитывая разветвленность территориальных подразделений Нацполиции, мы первыми прибываем на место совершения того или иного преступления РФ. Это совместная работа с Офисом генпрокурора, СБУ и представителями международных судебных инстанций", — подчеркнул он.

Кроме того, МВД имеет оперативные возможности получать информацию о военных преступлениях на временно оккупированных территориях и анализировать ее.

Ранее мы сообщали, что в Украине продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. При этом Министерством внутренних дел было открыто около 9 тысяч уголовных производств против ухилянцев.

Напомним, что Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко вручил награды бойцам 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ. Среди наград, которыми наградили военных, были нагрудные знаки и поощрительные отличия.