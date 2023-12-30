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Клименко заявив, що в деяких прикордонних областях українці можуть тримати зброю вдома

30 грудня 2023 14:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Клименко заявив, що в деяких прикордонних областях українці можуть тримати зброю вдома
Голова МВС України Ігор Клименко. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українці в прикордонних областях з Білоруссю та Росією мають право на зберігання зброї. Проте вона має бути чітко облікована в органах Національної поліції. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

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Зберігання зброї в Україні

За словами міністра, у держави є кілька напрямків протидії незаконному обігу зброї — це реєстр, законодавство, яке буде регулювати так звану трофейну зброю та закон про так звану цивільну зброю, який розглядають зараз депутати. 
 
"Хоча ми розуміємо, що у період воєнного стану наші громадяни мають можливість і це необхідність в першу чергу в областях, які я назвав — ті, що межують з Білоруссю чи РФ — мають право мати зброю на руках", — сказав Клименко.

Проте, така зброя має бути зареєстрована в органах Національної поліції. 

За словами голови МВС, запроваджений держреєстр зброї дав можливість врахувати й контролювати зброю, яка була легально придбана громадянами або буде придбана.

Відомо, що вже зараз в реєстрі 49 тис. авторизованих користувачів.

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Скриншот допису МВС України

Нагадаємо, що на Херсонщині росіяни вбили чоловіка за допомогою безпілотника. Прокуратура розпочала провадження.

Крім того, у мережі з'явилося відео, на якому видно, як росіяни, ймовірно, розстрілюють полонених. На кадрах троє військових з піднятими руками здавалися в полон.

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