Росіяни розстріляли бійців ЗСУ, які здавалися в полон

Український військовий. Фото: Генштаб

У мережі з'явилося відео, на якому видно як росіяни, ймовірно, розстрілюють полонених. На кадрах троє військових з піднятими руками здавалися в полон.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналах.

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Окупанти розстріляли полонених

На відео видно, що троє військових з піднятими руками здаються в полон. Проте окупанти безжально стріляють у воїнів, а потім перевіряють — чи точно вбили.

Як зазначають окремі військові, загиблі були бійцями 117 ОМБр ЗСУ.

Наразі Генштаб не коментував цю ситуацію.

Нагадаємо, що 2 грудня поблизу села Степове російські військові розстріляли двох українських бійців, які здавалися в полон. Відповідне відео оприлюднили в соцмережах.

Згодом голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що окупанти, що розстріляли українських бійців, були ліквідовані.