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Окупанти, що розстріляли українських бійців, були ліквідовані, — Барабаш

3 грудня 2023 16:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти, що розстріляли українських бійців, були ліквідовані, — Барабаш
Голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Фото: avdeevka.city
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вчора, 2 грудня, поблизу села Степове російські військові розстріляли двох українських бійців, які здавалися в полон. Пізніше ці окупанти були ліквідовані під час штурму.

Про це заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

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За його словами, українські захисники прийняли рішення здатися в полон через те, що в них закінчився боєкомплект. Після того, як вийшов другий, росіяни просто обох розстріляли.

"Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці "штурмували" ці позиції, і всі, хто там перебував, були ліквідовані", — повідомив Барабаш.

Нагадаємо, що 2 грудня поблизу села Степове російські військові розстріляли двох українських бійців, які здавалися в полон. Відповідне відео оприлюднили в соцмережах.

Згодом на ці кадри відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що це воєнний злочин та заявив, що звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та комісії ООН.

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