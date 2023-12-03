Расстрелявшие украинских бойцов оккупанты были ликвидированы, — Барабаш

Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш. Фото: avdeevka.city

Вчера, 2 декабря, вблизи села Степное российские военные расстреляли сдавшихся в плен двух украинских бойцов. Позже эти оккупанты были ликвидированы во время штурма.

Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

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За інформацією DeepState, окупанти зайшли на позиції 45-го ОСБ. Бійці були змушені здаватися через нестачу БК. Коли вийшов без зброї другий військовий, росіяни просто розстріляли їх. pic.twitter.com/q0IeguzhDA — Олег Володарський (@volodarskijo) December 2, 2023

Россиян, казнивших украинских бойцов, ликвидировали

По его словам, украинские защитники приняли решение сдаться в плен из-за того, что у них закончился боекомплект. После того как вышел второй, россияне просто обоих расстреляли.

"Насколько мне известно, чуть позже наши ребята "штурмовали" эти позиции, и все находившиеся там были ликвидированы", — сообщил Барабаш.

Напомним, что 2 декабря у села Степное российские военные расстреляли двух украинских бойцов, которые сдавались в плен. Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

Затем на эти кадры отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что это военное преступление и заявил, что обратился в Международный комитет Красного Креста и комиссия ООН.