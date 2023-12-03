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Расстрелявшие украинских бойцов оккупанты были ликвидированы, — Барабаш

3 декабря 2023 16:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Расстрелявшие украинских бойцов оккупанты были ликвидированы, — Барабаш
Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш. Фото: avdeevka.city
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Вчера, 2 декабря, вблизи села Степное российские военные расстреляли сдавшихся в плен двух украинских бойцов. Позже эти оккупанты были ликвидированы во время штурма.

Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

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По его словам, украинские защитники приняли решение сдаться в плен из-за того, что у них закончился боекомплект. После того как вышел второй, россияне просто обоих расстреляли.

"Насколько мне известно, чуть позже наши ребята "штурмовали" эти позиции, и все находившиеся там были ликвидированы", — сообщил Барабаш.

Напомним, что 2 декабря у села Степное российские военные расстреляли двух украинских бойцов, которые сдавались в плен. Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

Затем на эти кадры отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что это военное преступление и заявил, что обратился в Международный комитет Красного Креста и комиссия ООН.

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