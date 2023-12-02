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Лубінець відреагував на страту українських бійців, що здавалися в полон

2 грудня 2023 22:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Лубінець відреагував на страту українських бійців, що здавалися в полон
Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на відео, де російські військові розстріляли українських воїнів. Він наголосив, що це воєнний злочин.

Про це Лубінець написав у Telegram-каналі.

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Лубінець відреагував на страту військових 

Омбудсмен зазначив, що страта російськими військовослужбовцями українських воїнів, що здавалися в полон — це чергове порушення Женевських конвенцій та вияв неповаги до міжнародного гуманітарного права.

"Російська сторона знову і знову показує своє обличчя терориста!  Світ не має потурати таким злочинам", — написав він.

Лубінець заявив що стосовно цього випадку він звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, мандат якого передбачає фіксацію злочинів щодо військовополонених.

Він зауважив, що на відео чітко видно, що українські військові виконують необхідні кроки для здачі в полон — вони були без зброї та з піднятими догори руками. 

Також Уповноважений звернувся до ООН, щоб постійна моніторингова місія фіксувала цей факт, як ще один яскравий приклад порушення норм міжнародного гуманітарного права Росією.

"РФ повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон!", — додав Лубінець.

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Скриншот допису Лубінця
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Скриншот допису Лубінця

Раніше ми писали, що окупанти вчергове порушують правила та звичаї війни. Поблизу села Степове російські військові розстріляли двох українських бійців, які здавалися в полон.

Крім того, правоохоронці ідентифікували двох росіян, які розстріляли українського дитячого письменника Володимира Вакуленка та ще трьох громадян у період окупації території Харківської області. 

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