Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Лубинец отреагировал на казнь украинских бойцов, которые сдавались в плен arrow

Лубинец отреагировал на казнь украинских бойцов, которые сдавались в плен

2 декабря 2023 22:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Лубинец отреагировал на казнь украинских бойцов, которые сдавались в плен
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец отреагировал на видео, где российские военные расстреляли украинских воинов. Он подчеркнул, что это военное преступление.

Об этом Лубинец написал в Telegram-канале.

Читайте также:

Лубинец отреагировал на казнь военных

Омбудсмен отметил, что казнь российскими военнослужащими украинских воинов, которые сдавались в плен — это очередное нарушение Женевских конвенций и проявление неуважения к международному гуманитарному праву.

"Российская сторона снова и снова показывает свое лицо террориста! Мир не должен потакать таким преступлениям", — написал он.

Лубинец заявил, что по поводу этого случая он обратился в Международный комитет Красного Креста, мандат которого предусматривает фиксацию преступлений в отношении военнопленных.

Он отметил, что на видео ясно видно, что украинские военные выполняют необходимые шаги для сдачи в плен — они были без оружия и с поднятыми руками.

Также Уполномоченный обратился в ООН, чтобы постоянная мониторинговая миссия фиксировала этот факт как еще один яркий пример нарушения норм международного гуманитарного права Россией.

"РФ должна понести наказание за каждый подобный случай казни украинских военных, которые сдаются в плен!", — добавил Лубинец.

null
Скриншот поста Лубинца
null
Скриншот поста Лубинца

Ранее мы писали, что оккупанты в очередной раз нарушают правила и обычаи войны. Вблизи села Степное российские военные расстреляли двух украинских бойцов, которые сдавались в плен.

Кроме того, правоохранители идентифицировали двух россиян, расстрелявших украинского детского писателя Владимира Вакуленко и еще троих граждан в период оккупации территории Харьковской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме