Лубинец отреагировал на казнь украинских бойцов, которые сдавались в плен

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец отреагировал на видео, где российские военные расстреляли украинских воинов. Он подчеркнул, что это военное преступление.

Об этом Лубинец написал в Telegram-канале.

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Омбудсмен отметил, что казнь российскими военнослужащими украинских воинов, которые сдавались в плен — это очередное нарушение Женевских конвенций и проявление неуважения к международному гуманитарному праву.

"Российская сторона снова и снова показывает свое лицо террориста! Мир не должен потакать таким преступлениям", — написал он.

Лубинец заявил, что по поводу этого случая он обратился в Международный комитет Красного Креста, мандат которого предусматривает фиксацию преступлений в отношении военнопленных.

Он отметил, что на видео ясно видно, что украинские военные выполняют необходимые шаги для сдачи в плен — они были без оружия и с поднятыми руками.

Также Уполномоченный обратился в ООН, чтобы постоянная мониторинговая миссия фиксировала этот факт как еще один яркий пример нарушения норм международного гуманитарного права Россией.

"РФ должна понести наказание за каждый подобный случай казни украинских военных, которые сдаются в плен!", — добавил Лубинец.

Скриншот поста Лубинца

Скриншот поста Лубинца

Ранее мы писали, что оккупанты в очередной раз нарушают правила и обычаи войны. Вблизи села Степное российские военные расстреляли двух украинских бойцов, которые сдавались в плен.

Кроме того, правоохранители идентифицировали двух россиян, расстрелявших украинского детского писателя Владимира Вакуленко и еще троих граждан в период оккупации территории Харьковской области.