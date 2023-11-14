Поліція ідентифікувала росіян, які розстріляли дитячого письменника Вакуленка

Український дитячий письменник Володимир Вакуленко. Фото: соцмережі

Правоохоронці ідентифікували двох росіян, які розстріляли українського дитячого письменника Володимира Вакуленка та ще трьох громадян у період окупації території Харківської області. Прокуратура повідомила їх про підозру і зараз вирішується питання про те, щоб оголосити їх у розшук.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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У повідомленні йдеться, що окупанти служать у 4-й роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву так званої "ЛНР", що входить до складу 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії. Один із підозрюваних — командир роти, відомий під позивним "Лев", а інший — кулеметник із прізвиськом "Удод", обидва родом із Луганська.

За даними розслідування, минулого року підозрювані перебували в захопленому селі Капітолівка Ізюмського району, де дізналися про проживання Вакуленка, який критикував дії Росії.

Вже 22 березня 2022 року вони приїхали до будинку письменника, провели там обшук та затримали його разом із 14-річним сином. Відмовившись співпрацювати з окупантами, Вакуленко змусили роздягнутися для перевірки наявності українських татуювань. За кілька днів окупанти повернулися і заарештували лише письменника. Потім командир "Лев" наказав "Удоду" застрелити Вакуленка з пістолета Макарова, внаслідок чого помер на місці.

Що відомо про розстріл ще трьох мешканців Харківської області

Трьом іншим цивільним, включаючи колишнього учасника АТО, судилося пройти жорстокі тортури в антисанітарних умовах у підвалі, після чого їх відвезли до лісу та застрелили, за винятком одного, якого до смерті забили.

Повідомлення Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Повідомлення Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Що відомо про Володимира Вакуленка

Володимир Вакуленко відомий своєю активною діяльністю у суспільстві, а також як волонтер, письменник та перекладач. Він є автором тринадцяти книг і був відзначений низки літературних нагород. Вакуленко також зробив свій внесок у різні літературні збірки та обіймав посаду редактора у кількох виданнях.

У Вакуленка залишилося два сини: Владислав, який народився 1995 року, і Віталік, який народився 2008 року.

Нагадаємо, що прокуратура Донецької області проводить розслідування трагедії у Волновасі, де було розстріляно сім'ю, включаючи двох дітей. У рамках моніторингу новин прокурори виявили інформацію про вбивство збройними формуваннями Росії.