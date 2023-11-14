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Полиция идентифицировала россиян, которые расстреляли детского писателя Вакуленко

14 ноября 2023 12:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Полиция идентифицировала россиян, которые расстреляли детского писателя Вакуленко
Украинский детский писатель Владимир Вакуленко. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Правоохранители идентифицировали двоих россиян, которые расстреляли украинского детского писателя Владимира Вакуленко и еще трех граждан в период оккупации территории Харьковской области. Прокуратура сообщила им о подозрении и сейчас решается вопрос о том, чтобы объявить их в розыск.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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В сообщении говорится, что оккупанты служат в 4-й роте 4-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва так называемой "ЛНР", входящего в состав 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа России. Один из подозреваемых — командир роты, известный под позывным "Лев", а другой — пулеметчик с прозвищем "Удод", оба родом из Луганска.

Согласно данным расследования, в прошлом году подозреваемые находились в захваченном селе Капитоловка Изюмского района, где узнали о проживании Вакуленко, критиковавшего действия России.

Уже 22 марта 2022 года они приехали к дому писателя, провели там обыск и задержали его вместе с 14-летним сыном. Отказавшись сотрудничать с оккупантами, Вакуленко заставили раздеться для проверки наличия украинских татуировок. Через несколько дней оккупанты вернулись и арестовали только писателя. Затем командир "Лев" приказал "Удоду" застрелить Вакуленко из пистолета Макарова, в результате чего тот скончался на месте.

Что известно про расстрел еще троих жителей Харьковской области

Троим другим гражданским, включая бывшего участника АТО, было суждено пройти жестокие пытки в антисанитарных условиях в подвале, после чего их увезли в лес и застрелили, за исключением одного, которого до смерти забили. 

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Сообщение Офиса генпрокурора. Фото: скриншот
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Сообщение Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Что известно о Владимире Вакуленко

Владимир Вакуленко известен своей активной деятельностью в обществе, а также как волонтер, писатель и переводчик. Он является автором тринадцати книг и был удостоен ряда литературных наград. Вакуленко также внес свой вклад в различные литературные сборники и занимал пост редактора в нескольких изданиях.

У Вакуленко осталось два сына: Владислав, родившийся в 1995 году, и Виталик, родившийся в 2008 году.

Напомним, что прокуратура Донецкой области проводит расследование трагедии в Волновахе, где была расстреляна семья, включая двоих детей. В рамках мониторинга новостей прокуроры обнаружили информацию об убийстве вооруженными формированиями России.

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