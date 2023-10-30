Прокуратура расследует расстрел семьи в оккупированной Волновахе

Обстрелянная Волноваха. Фото архивное. Фото: pik.net.ua

Прокуратура Донецкой области проводят расследование трагедии в Волновахе, где была расстреляна семья, включая двоих детей. В рамках мониторинга новостей прокуроры обнаружили информацию об убийстве вооруженными формированиями России.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Согласно предоставленной информации, в октябре 2023 года несколько личностей, похожих на представителей кавказской национальности и одетых в военную форму, явились в жилой дом, требуя освободить его для нужд российского военного подразделения. В ответ на отказ 53-летнего владельца, они угрожали насилием и временно удалились с места.

Однако 27 октября они вернулись и, используя стрелковое вооружение, убили всех присутствующих в доме людей, большинство из которых к тому времени отдыхали. Среди погибших были и дети, родившиеся в 2014 и 2018 годах.

Сообщение Донецкой областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, что во временно оккупированной Волновахе Донецкой области российские оккупанты совершили жестокое убийство. В одном из частных домов обнаружены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей.