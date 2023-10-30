Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Прокуратура расследует расстрел семьи в оккупированной Волновахе arrow

Прокуратура расследует расстрел семьи в оккупированной Волновахе

30 октября 2023 17:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Прокуратура расследует расстрел семьи в оккупированной Волновахе
Обстрелянная Волноваха. Фото архивное. Фото: pik.net.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Прокуратура Донецкой области проводят расследование трагедии в Волновахе, где была расстреляна семья, включая двоих детей. В рамках мониторинга новостей прокуроры обнаружили информацию об убийстве вооруженными формированиями России.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Читайте также:

О чем свидетельствуют материалы следствия

Согласно предоставленной информации, в октябре 2023 года несколько личностей, похожих на представителей кавказской национальности и одетых в военную форму, явились в жилой дом, требуя освободить его для нужд российского военного подразделения. В ответ на отказ 53-летнего владельца, они угрожали насилием и временно удалились с места.

Однако 27 октября они вернулись и, используя стрелковое вооружение, убили всех присутствующих в доме людей, большинство из которых к тому времени отдыхали. Среди погибших были и дети, родившиеся в 2014 и 2018 годах.

Расстрел семьи в Волновахе
Сообщение Донецкой областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, что во временно оккупированной Волновахе Донецкой области российские оккупанты совершили жестокое убийство. В одном из частных домов обнаружены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме