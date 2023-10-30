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Прокуратура розслідує розстріл сім'ї в окупованій Волновасі

30 жовтня 2023 17:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прокуратура розслідує розстріл сім'ї в окупованій Волновасі
Обстріляна Волноваха. Фото архівне. Фото: pik.net.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прокуратура Донецької області проводять розслідування трагедії у Волновасі, де було розстріляно родину, включаючи двох дітей. У рамках моніторингу новин прокурори виявили інформацію про вбивство збройними формуваннями Росії.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Згідно з наданою інформацією, у жовтні 2023 року кілька осіб, схожих на представників кавказької національності та одягнених у військову форму, з'явилися до житлового будинку, вимагаючи звільнити його для потреб російського військового підрозділу. У відповідь на відмову 53-річного власника вони загрожували насильством і тимчасово пішли з місця.

Проте 27 жовтня вони повернулися і, використовуючи стрілецьке озброєння, вбили всіх присутніх у будинку людей, більшість із яких на той час відпочивали. Серед загиблих були й діти, які народилися у 2014 та 2018 роках.

Розстріл сім'ї у Волновасі
Повідомлення Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в тимчасово окупованій Волновасі Донецької області російські окупанти вчинили жорстоке вбивство. В одному з приватних будинків виявлено тіла дев'яти людей з вогнепальними пораненнями, зокрема двоє дітей.

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