Окупанти розстріляли українських військових, які здавалися в полон
Окупанти вчергове порушують правила та звичаї війни. Поблизу села Степове російські військові розстріляли двох українських бійців, які здавалися в полон.
Про це повідомляє аналітичний канал DeepState.
Окупанти розстріляли українських військових
Так, ворожа армія зайшла на позиції українських захисників та під час зачистки наткнулася на бліндаж, в якому сиділи бійці.
Солдати ЗСУ були вимушені здаватися через нестачу боєприпасів. Після того, як вийшов другий — росіяни просто обох розстріляли.
Відповідне відео вже оприлюднили в соцмережах.
"На відео показано ціну нашого спротиву. Ні один полон не гарантує життя", — наголосили аналітики.
Нагадаємо, що правоохоронці ідентифікували двох росіян, які розстріляли українського дитячого письменника Володимира Вакуленка та ще трьох громадян у період окупації території Харківської області. Прокуратура повідомила їх про підозру, і зараз вирішується питання про те, щоб оголосити їх у розшук.
Крім того, Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику командувача центрального військового округу Росії, генерал-лейтенанту ЗС РФ Євгену Поплавському. Він вчиняв каральні операції проти українців під час захоплення Лиману на Донеччині.
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