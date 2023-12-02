Окупанти розстріляли українських військових, які здавалися в полон

Український військовий. Фото: Генштаб

Окупанти вчергове порушують правила та звичаї війни. Поблизу села Степове російські військові розстріляли двох українських бійців, які здавалися в полон.

Про це повідомляє аналітичний канал DeepState.

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Так, ворожа армія зайшла на позиції українських захисників та під час зачистки наткнулася на бліндаж, в якому сиділи бійці.

Солдати ЗСУ були вимушені здаватися через нестачу боєприпасів. Після того, як вийшов другий — росіяни просто обох розстріляли.

Відповідне відео вже оприлюднили в соцмережах.

"На відео показано ціну нашого спротиву. Ні один полон не гарантує життя", — наголосили аналітики.

Скриншот допису DeepState

Нагадаємо, що правоохоронці ідентифікували двох росіян, які розстріляли українського дитячого письменника Володимира Вакуленка та ще трьох громадян у період окупації території Харківської області. Прокуратура повідомила їх про підозру, і зараз вирішується питання про те, щоб оголосити їх у розшук.

Крім того, Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику командувача центрального військового округу Росії, генерал-лейтенанту ЗС РФ Євгену Поплавському. Він вчиняв каральні операції проти українців під час захоплення Лиману на Донеччині.