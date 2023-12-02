Оккупанты расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен
Оккупанты в очередной раз нарушают правила и обычаи войны. Вблизи села Степное российские военные расстреляли двух сдававшихся в плен двух украинских бойцов.
Об этом сообщает аналитический канал DeepState.
Оккупанты расстреляли украинских военных
Вражеская армия зашла на позиции украинских защитников и во время зачистки наткнулась на блиндаж, в котором сидели бойцы.
Солдаты ВСУ были вынуждены сдаваться из-за нехватки боеприпасов. После того как вышел второй, россияне просто расстреляли обоих.
Соответствующее видео уже обнародовано в соцсетях.
"На видео показана цена нашего сопротивления. Ни один плен не гарантирует жизнь", — подчеркнули аналитики.
Напомним, что правоохранители идентифицировали двух россиян, расстрелявших украинского детского писателя Владимира Вакуленко и еще троих граждан в период оккупации территории Харьковской области. Прокуратура уведомила их о подозрении, и сейчас решается вопрос о том, чтобы объявить их в розыск.
Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю командующего центральным военным округом России, генерал-лейтенанту ВС РФ Евгению Поплавскому. Он совершал карательные операции против украинцев во время захвата Лимана в Донецкой области.
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