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Оккупанты расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен

2 декабря 2023 16:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен
Украинский военный. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Оккупанты в очередной раз нарушают правила и обычаи войны. Вблизи села Степное российские военные расстреляли двух сдававшихся в плен двух украинских бойцов.

Об этом сообщает аналитический канал DeepState.

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Оккупанты расстреляли украинских военных

Вражеская армия зашла на позиции украинских защитников и во время зачистки наткнулась на блиндаж, в котором сидели бойцы.

Солдаты ВСУ были вынуждены сдаваться из-за нехватки боеприпасов. После того как вышел второй, россияне просто расстреляли обоих.

Соответствующее видео уже обнародовано в соцсетях.

"На видео показана цена нашего сопротивления. Ни один плен не гарантирует жизнь", — подчеркнули аналитики.

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Скриншот поста DeepState

Напомним, что правоохранители идентифицировали двух россиян, расстрелявших украинского детского писателя Владимира Вакуленко и еще троих граждан в период оккупации территории Харьковской области. Прокуратура уведомила их о подозрении, и сейчас решается вопрос о том, чтобы объявить их в розыск.

Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю командующего центральным военным округом России, генерал-лейтенанту ВС РФ Евгению Поплавскому. Он совершал карательные операции против украинцев во время захвата Лимана в Донецкой области.

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