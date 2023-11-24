Вбили трьома пострілами — що відомо про зрадника, який наказав закатувати Вакуленка

Письменник та поет Володимир Вакуленко. Фото: соцмережі автора

Українським правоохоронцям вдалося встановити, хто причетний до вбивства дитячого письменника та поета Володимира Вакуленка. Ними виявилися двоє російських військових з так званої ЛНР. Окупанти можуть бути причетними ще до двох вбивств.

Про це йдеться у матеріалі журналістів "Слідства.Інфо".

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В Ізюмської міськради повідомляють, що під час окупації щонайменше тисяча мирних жителів загинуло від російських обстрілів, катувань та розстрілів.

"Після звільнення міста українські військові виявили масові поховання — у вбитих людей були звʼязані руки, мотузки на шиї, переломані кістки. Серед закатованих росіянами, слідчі ідентифікували тіло українського дитячого письменника Володимира Вакуленка. Понад пів року рідні Володимира не знали, де він", — мовиться у повідомленні.

Як йдеться у матеріалах слідства, військові РФ викрали письменника разом із сином-підлітком, який має інвалідність. Нескородьєв наказав солдатам силоміць витягнути з власної домівки Володимира.

"Російські військові забрали і його рюкзак з українськими шевронами та нашивками військових частин ЗСУ. Через декілька днів місцеві знайшли рюкзак у Капитолівці, що за 15 хвилин їзди від Ізюма", — вказано у повідомленні.

Владислав Нескородьєв ймовірно віддав наказ солдату Удоденку розстріляти Вакуленка: той вбив письменника трьома пострілами, перед цим зламав йому пальці на руках. Тіло Вакуленка ідентифікували серед закатованих під час ексгумації у листопаді 2022 року.

Що відомо про Нескородьєва, який наказав вбити Вакуленка

Журналісти встановили, що зраднику України 33 роки, він має дружину Ліну та семирічну доньку.

Їм вдалося знайти тітку луганчинанина Владислава Нескородьєва, який віддав наказ про катування і розстріл людей. Вона вперше почула про воєнні злочини, у яких підозрюють її брата.

"Ви зараз це розповідаєте і в мене прям почало серце калатати. Я взагалі не знаю всю цю історію", — каже журналістам Сюзанна.

Про брата жінка знає небагато, каже, що посварилася з ним, тому звʼязок не підтримує.

"Ми з ним не спілкуємося років 7. Я навіть не знаю, де він, що з ним. Ми завжди спілкувалися не дуже. Востаннє бачилися ще у 2014 році, коли ми були в Луганську", — говорить Сюзанна.

Нагадаємо, правоохоронці ідентифікували двох росіян, які розстріляли українського дитячого письменника Володимира Вакуленка та ще трьох громадян у період окупації території Харківської області. Прокуратура повідомила їх про підозру, і зараз вирішується питання про те, щоб оголосити їх у розшук.