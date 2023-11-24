Убили тремя выстрелами — что известно об предателе, который приказал замучить Вакуленко

Писатель и поэт Владимир Вакуленко. Фото: соцсети автора

Украинским стражам порядка удалось установить, кто причастен к убийству детского писателя и поэта Владимира Вакуленко. Ими оказались два русских военных так называемой ЛНР. Оккупанты могут быть причастны еще к двум убийствам.

Об этом говорится в материале журналистов "Следствия.Инфо" .

Читайте также:

Как убивали Вакуленко

В Изюмском горсовете сообщают, что во время оккупации минимум тысяча мирных жителей погибла от российских обстрелов, пыток и расстрелов.

"После освобождения города украинские военные обнаружили массовые захоронения — у убитых людей были связаны руки, веревки на шее, переломанные кости. Среди замученных россиянами следователи идентифицировали тело украинского детского писателя Владимира Вакуленко. Более полугода родные Владимира не знали, где он", — говорится в сообщении.

Как говорится в материалах следствия, военные РФ похитили писателя вместе с сыном-подростком, имеющим инвалидность. Нескородьев приказал солдатам насильно вытащить из собственного дома Владимира.

"Российские военные забрали и его рюкзак с украинскими шевронами и нашивками воинских частей ВСУ. Через несколько дней местные нашли рюкзак в Капитоловке, что в 15 минутах езды от Изюма ", — говорится в сообщении.

Владислав Нескородьев, вероятно, отдал приказ солдату Удоденко расстрелять Вакуленко: тот убил писателя тремя выстрелами, перед этим сломал ему пальцы на руках. Тело Вакуленко идентифицировали среди замученных во время эксгумации в ноябре 2022 года.

Что известно о Нескородьеве, который приказал убить Вакуленко

Журналисты установили, что предателю Украины 33 года, у него есть жена Лина и семилетняя дочь.

Им удалось найти тетю Владислава Нескородьева, который отдал приказ о пытках и расстреле людей. Она впервые услышала о военных преступлениях, в которых подозревается ее брат.

"Вы сейчас это рассказываете и у меня прямо начало сердце колотиться. Я вообще не знаю всю эту историю" , — говорит журналистам Сюзанна.

О брате женщина знает немного, говорит, что ссорилась с ним, поэтому связь не поддерживает.

"Мы с ним не общаемся лет 7. Я даже не знаю, где он, что с ним. Мы всегда общались не очень. В последний раз виделись еще в 2014 году, когда мы были в Луганске", — говорит Сюзанна.

Напомним, правоохранители идентифицировали двух россиян, расстрелявших украинского детского писателя Владимира Вакуленко и еще троих граждан в период оккупации территории Харьковской области. Прокуратура уведомила их о подозрении, и сейчас решается вопрос о том, чтобы объявить их в розыск.