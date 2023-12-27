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Россияне расстреляли бойцов ВСУ, которые сдавались в плен

27 декабря 2023 12:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне расстреляли бойцов ВСУ, которые сдавались в плен
Украинский военный. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В сети появилось видео, на котором видно, как россияне, вероятно, расстреливают пленных. На кадрах трое военных с поднятыми руками сдавались в плен.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-каналах.

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Оккупанты расстреляли пленных

На видео видно, что трое военных с поднятыми руками сдаются в плен. Однако оккупанты безжалостно стреляют в воинов, а затем проверяют — точно ли убили.

Как отмечают отдельные военные, погибшие были бойцами 117 ОМБр ВСУ.

Генштаб пока не комментировал эту ситуацию.

Напомним, что 2 декабря возле села Степное российские военные расстреляли двух украинских бойцов, которые сдавались в плен. Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

Впоследствии глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что оккупанты, расстрелявшие украинских бойцов, были ликвидированы.

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