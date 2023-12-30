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Клименко заявил, что в некоторых пограничных областях украинцы могут держать оружие дома

30 декабря 2023 14:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Клименко заявил, что в некоторых пограничных областях украинцы могут держать оружие дома
Глава МВД Украины Игорь Клименко. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинцы в приграничных областях с Беларусью и Россией имеют право на хранение оружия. Однако оно должна быть на учете в органах Национальной полиции.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Хранение оружия в Украине

По словам министра, у государства есть несколько направлений противодействия незаконному обороту оружия — это реестр, законодательство, которое будет регулировать так называемое трофейное оружие и закон о так называемом гражданском оружии, который сейчас рассматривают депутаты.

"Хотя мы понимаем, что в период военного положения наши граждане имеют возможность и это необходимость в первую очередь в областях, которые я назвал — граничащие с Беларусью или РФ — имеют право иметь оружие на руках", — сказал Клименко.

Однако такое оружие должно быть зарегистрировано в органах Национальной полиции.

По словам главы МВД, введенный госреестр оружия дал возможность учесть и контролировать оружие, которое было легально приобретено гражданами или будет приобретено.

Известно, что уже сейчас в реестре 49 тыс. авторизованных пользователей.

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Скриншот поста МВД Украины

Напомним, что в Херсонской области россияне убили мужчину с помощью беспилотника. Прокуратура открыла уголовное дело.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором видно, как россияне, вероятно, расстреливают пленных. На кадрах трое военных с поднятыми руками сдавались в плен.

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