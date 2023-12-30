Клименко заявил, что в некоторых пограничных областях украинцы могут держать оружие дома
Украинцы в приграничных областях с Беларусью и Россией имеют право на хранение оружия. Однако оно должна быть на учете в органах Национальной полиции.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Хранение оружия в Украине
По словам министра, у государства есть несколько направлений противодействия незаконному обороту оружия — это реестр, законодательство, которое будет регулировать так называемое трофейное оружие и закон о так называемом гражданском оружии, который сейчас рассматривают депутаты.
"Хотя мы понимаем, что в период военного положения наши граждане имеют возможность и это необходимость в первую очередь в областях, которые я назвал — граничащие с Беларусью или РФ — имеют право иметь оружие на руках", — сказал Клименко.
Однако такое оружие должно быть зарегистрировано в органах Национальной полиции.
По словам главы МВД, введенный госреестр оружия дал возможность учесть и контролировать оружие, которое было легально приобретено гражданами или будет приобретено.
Известно, что уже сейчас в реестре 49 тыс. авторизованных пользователей.
Напомним, что в Херсонской области россияне убили мужчину с помощью беспилотника. Прокуратура открыла уголовное дело.
Кроме того, в сети появилось видео, на котором видно, как россияне, вероятно, расстреливают пленных. На кадрах трое военных с поднятыми руками сдавались в плен.
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