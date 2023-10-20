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Клименко розповів наслідки ударів по Донецькій, Херсонській та Харківській областях

20 жовтня 2023 09:52
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Клименко розповів наслідки ударів по Донецькій, Херсонській та Харківській областях
Очільник МВС Ігор Клименко. Фото: УП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 20 жовтня загарбники атакували Донецьку, Херсонську та Харківську області. Окрім того, внаслідок обстрілу Берислава вранці одна людина загинула.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

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Атака на Берислав 

Окрім того, що окупанти обстрілювали Україну вночі, вони ще й вдарили по Бериславу Херсонської області сьогодні вранці. 

"Близько години тому російські військові завдали авіаудару по місту Берислав. За попередніми даними, одна людина загинула. Підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують територію", — розповів Клименко. 

Обстріли Донецької області 

Уночі росіяни випустили чотири ракети по Костянтинівці. Внаслідок обстрілу пошкоджені шість багатоквартирних будинків та будівля школи. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

Обстріли Харківської області

Тут російські військові завдали авіаудару по селищу Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджені чотири приватні будинки та п'ять торговельних кіосків.

Обстріли Херсонської області

Цієї ночі по селах Бериславського району окупанти завдали шість авіаударів. Під ударом був і Берислав — російські військові обстріляли місто з РСЗВ та артилерії. Пошкоджено приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

Обстріли Херсона

У Херсоні загарбники опівночі почали обстріл міста з артилерії. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. На щастя, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, 19 жовтня, російські окупанти обстріляли Херсонську область. Для чергової атаки ворог використовував авіацію. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей.

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