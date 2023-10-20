Клименко розповів наслідки ударів по Донецькій, Херсонській та Харківській областях
У ніч проти 20 жовтня загарбники атакували Донецьку, Херсонську та Харківську області. Окрім того, внаслідок обстрілу Берислава вранці одна людина загинула.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Атака на Берислав
Окрім того, що окупанти обстрілювали Україну вночі, вони ще й вдарили по Бериславу Херсонської області сьогодні вранці.
"Близько години тому російські військові завдали авіаудару по місту Берислав. За попередніми даними, одна людина загинула. Підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують територію", — розповів Клименко.
Обстріли Донецької області
Уночі росіяни випустили чотири ракети по Костянтинівці. Внаслідок обстрілу пошкоджені шість багатоквартирних будинків та будівля школи. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.
Обстріли Харківської області
Тут російські військові завдали авіаудару по селищу Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджені чотири приватні будинки та п'ять торговельних кіосків.
Обстріли Херсонської області
Цієї ночі по селах Бериславського району окупанти завдали шість авіаударів. Під ударом був і Берислав — російські військові обстріляли місто з РСЗВ та артилерії. Пошкоджено приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.
Обстріли Херсона
У Херсоні загарбники опівночі почали обстріл міста з артилерії. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. На щастя, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, 19 жовтня, російські окупанти обстріляли Херсонську область. Для чергової атаки ворог використовував авіацію. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей.
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